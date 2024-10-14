غزة.. استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 40 آخرين جراء قصف الإحتلال خيم النازحين في (دير البلح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 40 آخرين جراء عدوان الإحتلال الإسرائيلي وقصفه بالصواريخ ساحة مستشفى
شهداء الاقصى في مدينة (دير البلح) وسط القطاع.
وأوضحت السلطات الصحية في بيان صحفي أن قصف
الاحتلال أدى إلى نشوب حريق كبير في خيم النازحين ومرافق المستشفى مما اسفر عن استشهاد أربعة وإصابة أكثر من 40 بينهم حالات خطرة معظمها أطفال ونساء.
وطالبت السلطات الصحية المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية للتدخل العاجل من أجل حماية المستشفيات والكوادر الصحية من بطش الاحتلال الإسرائيلي وإجرامه.
من جانبه دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان قصف الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن "هذه الأفعال تشكل إرهابا يمارسه كيان خارج عن القانون".
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لوقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة بما يضمن تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.(النهاية)
و ا ب / ن ق / ف ل ا
MENAFN14102024000071011013ID1108775471
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