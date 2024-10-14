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غزة.. استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 40 آخرين جراء قصف الإحتلال خيم النازحين في (دير البلح)

10/14/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 40 آخرين جراء عدوان الإحتلال الإسرائيلي وقصفه بالصواريخ ساحة مستشفى شهداء الاقصى في مدينة (دير البلح) وسط القطاع.
وأوضحت السلطات الصحية في بيان صحفي أن قصف الاحتلال أدى إلى نشوب حريق كبير في خيم النازحين ومرافق المستشفى مما اسفر عن استشهاد أربعة وإصابة أكثر من 40 بينهم حالات خطرة معظمها أطفال ونساء.
وطالبت السلطات الصحية المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية للتدخل العاجل من أجل حماية المستشفيات والكوادر الصحية من بطش الاحتلال الإسرائيلي وإجرامه.
من جانبه دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان قصف الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن "هذه الأفعال تشكل إرهابا يمارسه كيان خارج عن القانون".
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لوقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته المستمرة بما يضمن تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.(النهاية)

و ا ب / ن ق / ف ل ا




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