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المكملات الغذائية..انتشار عالمي واسع تقابله تحذيرات من تناولها بإفراط ودون استشارة طبية

10/14/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من إسراء علي (تقرير)
الكويت - 14 - 10 (كونا) -- في وقت تشهد معظم دول العالم انتشارا واسعا لتناول المكملات الغذائية وسط ضخ إعلاني كبير خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي مستعرضة "فوائدها" العديدة فإنها تقابل بتحذيرات من أطباء متخصصين من مغبة تناولها بإفراط ودون استشارة طبية.
فمع هذا الانتشار الواسع للمكملات الغذائية وترويجها باعتبارها تناسب معظم شرائح المجتمع وأن لها نتائج إيجابية في تحسين الصحة العامة ودعم علاجات شتى يحذر متخصصون من تناول هذه المكملات دون متابعة طبية أو إرشاد متخصص مع احتمال وجود أضرار صحية كثيرة للتناول العشوائي أو غير المبرر لها.
وإذ يؤدي النمط الغذائي للفرد أو ثقافته الصحية دورا كبيرا في تحقيق الاستفادة المثلى من المكملات الغذائية أو عكس ذلك تماما عند سوء تناولها فإن جائحة كورونا و تغير الأنماط الغذائية واختلافها بعد ذلك دفعا الكثيرين للجوء إلى المكملات الغذائية وغيرها بغية تعزيز المناعة والصحة ككل ما يعني ضرورة تعزيز ثقافة الفرد الصحية تجنبا لأي ضرر محتمل أو آثار سلبية غير متوقعة.
وعن استخدام المكملات الغذائية وفوائدها وأخطارها قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن استخدام تلك المكملات في تزايد فعلي حول العالم وسط توقع بوصول الإنفاق العالمي عليها إلى 8ر306 مليار دولار بحلول العام 2026 بعد أن كان نحو 4ر140 مليار دولار العام 2020 بزيادة نسبتها نحو 67ر118 في المئة وفق أرقام منظمة (وورلد متريكس) المعنية بالإحصائيات المتخصصة حول العالم.
وعزا السند الزيادة الكبيرة في استخدام المكملات الغذائية الى عوامل كثيرة منها تزايد الطلب على المنتجات الداعمة للمناعة خصوصا بعد جائحة (كوفيد 19) وزيادة الاهتمام بالصحة العامة إذ أصبح الناس أكثر وعيا بالصحة والوقاية من الأمراض وتحسين نمط حياتهم الغذائي.
وأوضح أن تسارع وتيرة الحياة اليومية والاعتماد المتزايد على الوجبات السريعة والمصنعة أدى إلى نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية مما دفع الكثيرين إلى المكملات لتعويض هذا النقص.
وأفاد بأن نحو 77 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة يتناولون شكلا من أشكال المكملات الغذائية بانتظام مما يجعل السوق الأمريكي من أكبر أسواق المكملات في العالم كما يشهد الطلب عليها ارتفاعا ملحوظا في الصين واليابان وأكثرها استهلاكا هي المكملات التي تحتوي على فيتامينات (دي) و(سي) و(اوميغا -3 ).
وأوضح أن من أهم أسباب انتشار المكملات الغذائية في الآونة الأخيرة الترويج الكبير لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتوصيات المشاهير والرياضيين إضافة إلى انتشار مفهوم (الوقاية خير من العلاج) الذي يشجع الناس على استخدام المكملات لتحسين المناعة فضلا عن توافر تلك المكملات بأسعار متنوعة وسهولة الحصول عليها بدون وصفة طبية في معظم الأحيان.
وقال السند إنه لتناول المكملات بصورة طبية سليمة ينصح أولا باستشارة الطبيب أو اخصائي التغذية لضمان أنها مناسبة للحالة الصحية ولتجنب الجرعات الزائدة أو التفاعلات الدوائية داعيا إلى قراءة التعليمات الموجودة على العبوات بعناية والالتزام بالجرعة الموصى بها دون تجاوزها لأن الإفراط في تناول بعض الفيتامينات أو المعادن قد يسبب مشاكل صحية.
كما دعا إلى تناول المكملات الغذائية مع الطعام لتحسين امتصاصها خصوصا التي تذوب في الدهون مثل فيتامينات (دي) و(اي) و(ألف) كما ينبغي عدم الاعتماد الكامل على المكملات لتعويض نظام غذائي غير متوازن إذ يجب أن تكون جزءا من نظام غذائي صحي شامل مع مراقبة أي أعراض جانبية قد تظهر مثل الحساسية أو اضطرابات الجهاز الهضمي وإبلاغ الطبيب فورا إذا ظهرت أي علامات غير طبيعية.
وعن تناول المكملات دون استشارة طبية أوضح أنه لا ينصح بتناولها دون ذلك والسبب هو أن كل جسم يختلف عن الآخر في احتياجاته وتفاعلاته مع المواد المختلفة وبعض المكملات قد تكون غير ضرورية أو حتى ضارة في حال تناولها دون الحاجة الفعلية.
وأفاد السند بأن تناول فيتامينات أو معادن بجرعات زائدة قد يسبب مشكلات صحية مثل التسمم أو تفاعلات سلبية مع الأدوية الأخرى وبعض الأشخاص مثل الحوامل أو الذين يعانون أمراضا مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات إذا تناولوا مكملات دون استشارة طبية.
وأضاف أن تناول المكملات الغذائية بشكل عشوائي قد يخفي مشكلات صحية كامنة تحتاج إلى تدخل طبي حقيقي لذا من الضروري الحصول على توصية من طبيب أو مختص تغذية لضمان أن المكملات تستخدم بشكل صحيح ومفيد لصحة الفرد دون المخاطرة بأي آثار سلبية.
وعن المكونات الأساسية التي تستخدم في تركيب المكملات الغذائية قال إنها تحتوي على مجموعة متنوعة من المكونات الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن (كالزنك والحديد) والأحماض الدهنية (مثل أوميغا-3) والأحماض الأمينية والألياف كما أن بعضها قد يحتوي على مستخلصات نباتية أو عشبية لتعزيز فوائد صحية معينة.
وذكر أن اختيار شكل المكملات الغذائية يعتمد على تفضيلات الشخص واحتياجاته الصحية حيث تأتي في أشكال متعددة مثل الأقراص والفوار والحلاو (أو العلك) مبينا أن الأقراص والكبسولات هي الأكثر شيوعا وتعتبر الخيار التقليدي حيث توفر جرعة دقيقة وسهلة الاستخدام.
وأوضح أن المكملات الغذائية توفر فوائد عديدة لمن يعانون نقصا في بعض العناصر الغذائية إذ تساعد في تعويض النقص في الفيتامينات والمعادن المهمة كما تستخدم لتعزيز وظائف الجسم المختلفة مثل دعم جهاز المناعة وتحسين صحة العظام.
وبين السند أنه في حالة اتباع نظام غذائي متوازن يحوي مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك يمكن في معظم الأحيان الحصول على نفس الفوائد دون الحاجة إلى المكملات.
وأفاد بأن الأطعمة الطبيعية تحتوي على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية التي تعمل بشكل متكامل لتحقيق فوائد صحية فضلا عن أنها تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة المهمة التي لا تتوفر في معظم المكملات.
وأشار إلى أن استخدام المكملات دون استشارة طبية قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة منها أن الجرعات الزائدة من الفيتامينات والمعادن قد تسبب التسمم أو تلف الكبد أو حصى الكلى كما أن المكملات قد تتفاعل مع الأدوية التي يتناولها الشخص ما يؤدي لآثار جانبية خطيرة أو تقليل فعالية العلاج. (النهاية)

ا ج ع / خ د ع




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