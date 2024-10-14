70 ألف زائر لمنتدى الأفلام السعودي 2024

(MENAFN
- Al Watan)
اختتم منتدى الأفلام السعودي فعاليات النسخة الثانية، التي أقيمت برعاية وحضور، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير
الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 أكتوبر، وسط حضور أكثر من 70.000 زائرة وزائر، ومشاركة نخبة من المنتجين والفنانين والمتخصصين والمهتمين وصانعي الأفلام، من داخل المملكة وخارجها.
وتضمن منتدى الأفلام السعودي جدولًا حافلًا اشتمل على أكثر من 35 برنامجًا، بمشاركة 124 متحدثًا بارزًا، متضمنة 13 جلسة حوارية، و23 ورشة عمل متخصصة، وجلسات لحديث الأفلام و((ماستر كلاس))، في شتى مجالات صناعة الأفلام؛ بهدف تعزيز المحتوى الإبداعي، ومناقشة تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام، من الإنتاج حتى العرض والتوزيع، بما يسهم في إيجاد بيئة متكاملة تُعزز من التنافسية محليًا ودوليًا.
وجاءت النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي 2024، امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث سلط الضوء على الدور الاقتصادي لصناعة الأفلام المتنامية في المملكة، وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام؛ سعيًا لتطوير هذه الصناعة محليًا وإيجاد جيل متمكن، يسهم في قيادة المرحلة المستقبلية في قطاع الأفلام.
وتنقل زوار المنتدى بين127 جناحًا للجهات المشاركة، والتي تنوعت ما بين شركات محلية وعالمية وجهات حكومية تسهم في رفد سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، بهدف تبادل الخبرات والتعارف وعرض المبادرات والخدمات والفرص الاستثمارية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات المتنوعة، وليكون المنتدى القلب النابض لصناعة الأفلام في المنطقة.
كذلك شهدت المناطق التفاعلية الـ8 بالمنتدى، تفاعلًا حيًا ومتنوعًا ما بين منطقة الأعمال التي قدمت الاستشارات، وشهدت عقد اتفاقيات وتسهيلات للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالمملكة، وجمعت صناع القرار ورواد الأعمال، حيث بلغ عدد الاتفاقيات 25 اتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 226.203.177 ريالًا سعوديًا.
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