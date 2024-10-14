الاتحاد للمدفوعات تعلن عن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي الجهة الوطنية للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن مشاركتها في جيتكس العالمي 2024 (GITEX Global 2024)، أحد أكبر معارض التكنولوجيا والابتكار في العالم. ويزود هذا الحدث، الذي يقام في الفترة ما بين 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، شركة الاتحاد للمدفوعات بمنصة تتيح لها استعراض دورها الاستراتيجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تمكين المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من تقديم حلول المدفوعات الأكثر تطوراً وابتكاراً لعملائها.

وانطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في بناء منظومة دفع سلسة وآمنة وشاملة، ستكون شركة الاتحاد للمدفوعات في طليعة المناقشات والعروض التوضيحية التي ستسلط الضوء على منصات رئيسة مثل منصة الدفع الفوري'آني' ونظام البطاقة الوطنية الإماراتية وغيرها من الحلول المتقدمة التي تحفز رقمنة الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتماشى هذه المشاركة مع مهمة شركة الاتحاد للمدفوعات في دعم تحول الدولة إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، بما يضمن توفير حلول دفع آمنة وفعالة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات الأفراد والشركات والهيئات الحكومية.

سيشهد كل يوم من أيام معرض جيتكس عرضاً عن موضوع معين: "يوم جيون" سيعرض القدرات التأسيسية لنظام البطاقات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"يوم شركة الاتحاد للمدفوعات" سيركز على مساهمات الشركة المتكاملة في نظام الدفع الوطني، و"يوم آني" سيسلط الضوء على دور منصة الدفع الآني في الشمول المالي والمعاملات الآمنة

وفي هذا الصدد، قال يان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: "تؤكد مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي 2024 التزام الاتحاد للمدفوعات بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد رقمي رائد. ومع استمرارنا في بناء منظومة مدفوعات جاهزة للمستقبل، يوفر لنا معرض جيتكس منصة فريدة من نوعها تمكننا من طرح منصات الدفع الخاصة بنا وتعزيز مكانتنا كداعم رئيس للبنية التحتية المالية في الدولة".

وأضاف أندرو ماكورماك، رئيس شؤون العمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: "نعمل في الاتحاد للمدفوعات على تسريع عملية التحول نحو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي 2024 إلى الابتكار والتعاون بفاعلية لتلبية احتياجات العالم الرقمي، سواء من خلال التكنولوجيا أو الشراكات الاستراتيجية، فإننا نعمل باستمرار على تطوير حلولنا التي لا تقتصر على تقديم السرعة والأمان اليوم فحسب، بل الجاهزية لرسم معالم مستقبل الاقتصاد الرقمي".

ومن جهته، قال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الاتحاد للمدفوعات: "يوفر لنا معرض جيتكس العالمي 2024 فرصة لاستعراض الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في سبيل الحفاظ على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أننا نحرص على تحقيق الاستقرار والأمان والتوسع في مسارنا الذي نتبعه لإحراز النمو الاقتصادي في البلاد. ومن خلال أنظمتنا الشاملة، فإننا نبني أساساً قوياً لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتخذ موقعاً عالمياً رائداً في مجال التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار الذي يعود بالفائدة على الأفراد والشركات والحكومة. ".

وتؤكد مشاركة الاتحاد للمدفوعات في معرض جيتكس العالمي 2024 على التزامها بتقديم حلول دفع مبتكرة وجاهزة للمستقبل تدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة واسعة النطاق والتي تتمثل في أن تصبح اقتصاداً رقمياً رائداً. ومن خلال التركيز على الشمول المالي والأمن وقابلية التوسع، تواصل الاتحاد للمدفوعات إرساء الأسس لبنية تحتية للمدفوعات تتسم بالصلابة والمرونة.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة الاتحاد للمدفوعات في معرض جيتكس العالمي 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو زيارة جناحنا رقم H18-B10، H18-B30، القاعة 18.