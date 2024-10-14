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استمرار هطول الأمطار بدءا من اليوم حتى الجمعة على عدد من المناطق

10/14/2024 4:40:59 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
فيما نوه الدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بدءا من اليوم الإثنين حتى الجمعة المقبل.
وتشمل المناطق (مكة المكرمة-عسير-الباحة-جازان-نجران-الرياض-الشرقية)

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