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سارة الزين تحيي أمسيتها الشعرية الأولى بأدبي الطائف

10/14/2024 4:40:59 AM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الشاعرة اللبنانية سارة الزين في الأمسية الشعرية التي أقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء أمس الأحد 13 أكتوبر 2024م بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية بالنادي على أن الشعراء الحقيقيين لا يكتبون الشعر ولا يختارون البحور التي يكتبون بها بل إن الشعر هو الذي يكتبهم فليس لهم الخيار في اختيار البحر الشعري وإلا كان ذلك نصا مصطنعا يسمى قصيدة وليس شعرا .
وتحدثت عن تجربتها في دار مدارك وعملها كمدير عام لها والصعوبات التي تواجه عالم النشر وعن تجربتها في مجال النقد الأدبي و إشكاليات إبداع المرأة والشعر الحديث ورؤيتها النقدية مقرةً أن النقد أثر على إنتاجها من الشعر، وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لدور النشر ودعمها الشباب السعودي المبدع بالدورات والدعم المادي والمعنوي والبعثات .
وقد ألقت الشاعرة سارة الزين عدة نصوص شعرية أثارت إعجاب الحضور واستحسانهم ، كما ألقت بعض النصوص من الشعر المحكي اللبناني ونصوصا شعرية باللغة الفرنسية ..
ومما قالت :
لا تَبْتَعِد ْ.. بل كُنْ معي!
وامدُد ْ يَدَيْك ْ!!
أتَخونُ عهْدَكَ..
لا وربِّي!!
أنتَ منِّي
كلُّ أنفاسي وحزني..
وانعكاسٌ للكمال على الجمالِ..
على تقلُّبِ ناظريْك ْ
امدد ْ يديكْ!
امدد ْ يديْكَ أو اقطعِ اليُسرى مخافةَ أن يُباغتَكَ الأنينُ ومتْ هنا..
متْ ها هنا.. قربي هنا.. متْ لا عليْكَ!
فاليومَ أصبَغُ وجنَتيَّ تقرّباً!!
حتّى أخضِّبَ بالدموعِ عليْكَ جُرْحَكَ..
أو أَموتَ.. على يديْك ْ!
وفي نهاية الأمسية قامت مديرة اللقاء الأستاذة ندى الغامدي بفتح الباب لمداخلات وتعليقات الحضور حيث تداخل كل من :
الأستاذ خالد قاسم والأستاذ يبات الفايد كما قدم الفنان السوري فريد باشا فاصلا فنيا ( موال من شعر الزجل الشامي ) واختتمت المداخلات بمداخلة لرئيس النادي الأدبي بالطائف الأستاذ عطا الله الجعيد الذي تحدث عن التجربة الشعرية للشاعرة سارة وقام بتكريم الضيفة ومديرة الأمسية وتم التقاط صورة جماعية للحضور مع الضيفة ومديرة الأمسية .

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