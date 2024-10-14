بدء الطرح العام الأولي لوحدة هيونداي في الهند - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الذراع الهندية لشركة“هيونداي” في إقرار تنظيمي، إنها سوف تبدأ تلقي طلبات شراء أسهمها في الطرح العام الأولي لها اعتباراً من اليوم الإثنين.

وحسبما ورد في الإقرار، لن تُصدر“هيونداي” أسهماً جديدة في الاكتتاب، وإنما سوف تبيع صانعة السيارات الكورية الجنوبية ما يصل إلى 17.5% من الوحدة الهندية المملوكة لها بالكامل.

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وأوضحت أن عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب يناهز 142 مليوناً، وأن السعر يتراوح بين 1.865 ألف روبية و1.96 ألف روبية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

ويصل تقييم الوحدة إلى 19 مليار دولار طبقاً للنطاق السعري للسهم في الاكتتاب، أو ما يعادل نحو 40% من القيمة السوقية الإجمالية لشركة“هيونداي موتورز”.

وفي حين يبدأ الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الإثنين، سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الشراء للمستثمرين الأفراد وغيرهم يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يبدأ تداول السهم في بورصة مومباي اعتباراً من 22 أكتوبر الجاري.

يعد اكتتاب“هيونداي إنديا” الأكبر على الإطلاق في تاريخ السوق الهندية، وثاني أكبر طرح عام في السوق العالمية خلال 2024.





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