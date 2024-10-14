بدء الطرح العام الأولي لوحدة هيونداي في الهند - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت الذراع الهندية لشركة“هيونداي” في إقرار تنظيمي، إنها سوف تبدأ تلقي طلبات شراء أسهمها في الطرح العام الأولي لها اعتباراً من اليوم الإثنين.
وحسبما ورد في الإقرار، لن تُصدر“هيونداي” أسهماً جديدة في الاكتتاب، وإنما سوف تبيع صانعة السيارات الكورية الجنوبية ما يصل إلى 17.5% من الوحدة الهندية المملوكة لها بالكامل.
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وأوضحت أن عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب يناهز 142 مليوناً، وأن السعر يتراوح بين 1.865 ألف روبية و1.96 ألف روبية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
ويصل تقييم الوحدة إلى 19 مليار دولار طبقاً للنطاق السعري للسهم في الاكتتاب، أو ما يعادل نحو 40% من القيمة السوقية الإجمالية لشركة“هيونداي موتورز”.
وفي حين يبدأ الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الإثنين، سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الشراء للمستثمرين الأفراد وغيرهم يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يبدأ تداول السهم في بورصة مومباي اعتباراً من 22 أكتوبر الجاري.
يعد اكتتاب“هيونداي إنديا” الأكبر على الإطلاق في تاريخ السوق الهندية، وثاني أكبر طرح عام في السوق العالمية خلال 2024.
المصدر:
MENAFN14102024000202011048ID1108775421
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