ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب تعليقات مسؤولي الفيدرالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت اسعار الذهب
خلال تعاملات اليوم الاثنين، بفضل بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي والتي عززت توقعات المستثمرين لخفض الفيدرالي الفائدة في الاجتماع المقبل.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.37% أو 9.8 دولار إلى 2665.5 دولار للأونصة، وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.14% إلى 2680.9 دولار.
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ولكن حد الدولار من توسيع مكاسب الذهب، إذ ارتفع المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى – بصورة طفيفة 0.1% إلى 103 نقاط، ليبقى بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.
وبحسب أداة“فيدواتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يرى المتعاملون الآن احتمالًا بنسبة 89% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، مقابل 11% لتثبيتها دون تغيير.
وتتجه أنظار الأسواق إلى تعليقات مسؤولي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من التلميحات بشأن تخفيضات الفائدة المقبلة، بجانب بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها الخميس.
المصدر:
MENAFN14102024000202011048ID1108775420
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