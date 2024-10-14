ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب تعليقات مسؤولي الفيدرالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين، بفضل بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي والتي عززت توقعات المستثمرين لخفض الفيدرالي الفائدة في الاجتماع المقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.37% أو 9.8 دولار إلى 2665.5 دولار للأونصة، وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.14% إلى 2680.9 دولار.

موضوعات“الهروب الكبير”.. موجة هجرة غير مسبوقة من إسرائيل غموض الاستراتيجية الصناعية يعرقل جذب الاستثمارات إلى بريطانيا تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح أولى جلسات الأسبوع

ولكن حد الدولار من توسيع مكاسب الذهب، إذ ارتفع المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى – بصورة طفيفة 0.1% إلى 103 نقاط، ليبقى بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

وبحسب أداة“فيدواتش” التابعة لمجموعة“سي إم إي”، يرى المتعاملون الآن احتمالًا بنسبة 89% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، مقابل 11% لتثبيتها دون تغيير.

وتتجه أنظار الأسواق إلى تعليقات مسؤولي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، للحصول على المزيد من التلميحات بشأن تخفيضات الفائدة المقبلة، بجانب بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها الخميس.





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