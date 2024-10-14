مسح لـالبورصة: توقعات بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) توقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فىالخميس المقبل، بسبب استمرار ارتفاع قراءة مؤشر التضخم لسبتمبر الماضى لتصل إلى 26% لإجمالى الجمهورية.

وقالت منى بدير، محلل اقتصادى، إن أقرب لتثبيت الفائدة فى اجتماعه المقبل فى ظل التطورات الأخيرة للتضخم إذ يظل مرتفعا بشكل كبير عن الهدف الذى وضعه البنك المركزى.

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أوضحت أن ذلك يأتى رغم أن التيسير النقدى يوفر ظروفا نقدية مواتية لكن البنك سيظل محافظًا على هدف تقليل سعر الفائدة.

ولفتت إلى أن قراءة التضخم الشهر الماضى أظهرت عددًا من الاتجاهات المتباينة إذ ارتفع تضخم سلة المرافق 14% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعاتها البالغة 21%، وكذلك كان الارتفاع أبطأ من المتوقع في سلة الخدمات الطبية.

وقالت، إن تضخم أسعار الغذاء واصل التراجع على أساس سنوى لكن على أساس شهرى كانت هناك زيادة ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل زيت الطهي، والأسماك، والسكر، والفاكهة.

وسجل التضخم السنوى للغذاء فى سبتمبر 27.4% مقابل 28% فى أغسطس فيما سجل على أساس شهرى 2.9% مقابل 1.8%.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة، وسيبقى على مستويات الفائدة الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل لحين تغير سنة الأساس وانخفاض معدلات التضخم.

وأيده هانى عامر المحلل المالى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، مُرجحًا التثبيت عند مستوياتها الحالية، نتيجة ارتفاع التضخم خلال سبتمبر للشهر الثانى على التوالى تأثرًا برفع أسعار الطاقة والأدوية.

توقع عامر استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر المتبقية من العام، ليُسجل التضخم السنوى للعام الجارى 28.6%، متوقعا بدء خفض أسعار الفائدة قبل النصف الأول من العام المقبل 2025.

وقال عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة فى ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، والتى انعكست على أسعار الطعام والمشروبات ويصل وزنها النسبى نحو 30% فى مؤشر التضخم على أساس شهرى.

وتوقعت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى فى شركة سى آى كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة، خاصة فى ظل الترقب لمصير أسعار المحروقات خلال اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الشهر المقبل، مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى مستوى يفوق 80 دولارا.

وقالت إسراء أحمد محلل اقتصاد كلى فى الأهلى فاروس، إن تسارع التضخم فى سبتمبر ليس غريبًا، وأنه على الأرجح ليس الارتفاع الأخير.

وقالت فى تدوينة على موقع“لينكد” إن هناك عدة عوامل تدعم استقرار التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالى تضمن بند التعليم الموسمى فى أكتوبر، واحتمال ارتفاع أسعار الوقود، خاصة أن الحكومة ملتزمة“بصورة صارمة بإعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025′′، وغياب تأثير سنة الأساس الإيجابى خلال الربع القادم.

وأشارت إلى أنه رغم بدء دورة التيسير النقدى فى الولايات المتحدة مؤخرًا، فإن الظروف الجيوسياسية غير المواتية، التي تؤثر على أسعار برنت والقمح، تلقي بظلالها على المشهد العالمي.

وذكرت أن هذا المشهد قد يدفع البنك المركزي المصري إلى التحلي ببعض الصبر قبل اتخاذ خطوات للتيسير متوقعة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.

وتتوقع نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير.

قالت إنه وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع أن يؤجل البنك المركزى هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب معدل التضخم الأعلى في أكتوبر.

ونوهت إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر الذى تباطأ إلى 2.4% فى السنة المالية الماضية، لا يزال محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري.

وتوقعت أن يتسارع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار لمناقشة الأسعار للربع الرابع من عام 2024.

ولفتت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.

وقالت إنه على الرغم أن العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا البالغ 26.238%، يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3% أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86%، لكنه مازال أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.

وتحتسب الشركة العائد الحقيقى بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%.

توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تثبيت المركزي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، مع احتمالية رفعها خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.

وقال شفيع إن الأوضاع الاقتصادية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواصلات والكهرباء وباقات الإنترنت المنزلي، ما يقود التضخم إلى ارتفاعات متتالية خلال الأشهر المقبلة وكذلك الربع الأول من العام 2025.

أوضح أن معدلات العائد على أدوات الدين الحكومي ترتبط بشكل أساسي بأسعار الكوريدور، ويتجه البنك المركزي للإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة الحالية خشية من تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية وتقلص حجم الأموال الساخنة.

وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن تصاعد للتوترات الجيوسياسية سيرجئ بدء تخفيف القيود على السياسة النقدية للعام المقبل، لحين وضوح الرؤية بشأن المشهد السياسى بالمنطقة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر المقبل.

واستبعد على متولى محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، بدء دورة التيسير النقدى قبل النصف الأول من 2025.

وتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا للارتفاع الطفيف في قراءة التضخم عن شهرى أغسطس وسبتمبر.

وقال متولي إنه في حال توجه المركزي للخفض، سيكون طفيفًا لا يتجاوز 1%، وأرجع ارتفاع معدلات التضخم لإجراءات الضبط المالى، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والدواء والتعليم.