البنك الدولي: أفقر 26 دولة تعاني من وضع ائتماني هو الأسوأ منذ قرابة عقدين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال البنك الدولي إن ديون أفقر 26 دولة على مستوى العالم تفاقمت وباتت عند أعلى مستوى لها منذ عام 2006، وإن هذه البلدان أصبحت أكثر عرضة للكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات.

وأوضح البنك في تقرير نُشر أمس الأحد، أن هذه الاقتصادات -التي تعد موطناً لـ 40% من السكان الأفقر على مستوى العالم- باتت أكثر فقراً مما كانت عليه عشية وباء“كوفيد-19′′، رغم تعافي بقية العالم إلى حد كبير واستئنافه مسيرة النمو.

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وأضاف أن الاقتصادات الـ 26 الأفقر محل الدراسة -ينخفض فيها متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي عن 1145 دولاراً- أصبحت أكثر اعتماداً بشكل متزايد على المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وقروضها الميسرة التي يقترب سعر الفائدة عليها من الصفر في ظل تشديد ظروف التمويل بالأسواق.

وأشار البنك إلى أن متوسط نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بهذه الدول يبلغ 72%، ويعد هذا أعلى مستوى منذ 18 عاماً، وأن نصف هذه الاقتصادات إما يعاني من ضائقة ديون، أو تواجه خطرها إلى حد كبير.

يأتي هذا التقرير قبل أسبوع من بدء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد التي تُعقد في واشنطن، ليؤكد على تعرض جهود البنك للقضاء على الفقر المدقع لانتكاسة كبرى.





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