صادرات كوريا الجنوبية التكنولوجية تتباطأ للشهر الثاني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات التكنولوجية للشهر الثاني على التوالي في إشارة إلى أن الطلب العالمي ربما بلغ ذروته، وفقاً لبيانات حكومية أظهرت أيضاً أن شحنات رقائق الذاكرة وأسعارها تفقد قوتها الدافعة.

قالت وزارة التجارة في بيان اليوم الإثنين إن الصادرات، التي تقوم بالأساس على المعلومات والاتصالات، ارتفعت بنسبة 24% في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، وسجلت تباطؤاً في النمو من مستوى 28.5% في أغسطس.

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زادت صادرات رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، وهي المنتج الأعلى ربحية لكوريا الجنوبية، بنسبة 57.1% في أبطأ نمو لها منذ ديسمبر من العام الماضي.

كما انخفضت أسعار كل من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية وذاكرة الفلاش“ناند” (NAND) الشهر الماضي، وفقاً لبيانات شركة“درام إكستشينج” (Dramexchange) التي حصلت عليها من الوزارة.

دعم النمو الاقتصادي

ساعد الطلب على رقائق الذاكرة اقتصاد كوريا الجنوبية على النمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في البداية هذا العام، مدفوعاً بتطور الذكاء الاصطناعي العالمي.

مع وجود شركتي“سامسونج إلكترونيكس” (Samsung Electronics) و”إس كي هاينيكس” (SK Hynix) بين أكبر الشركات المدرة للأرباح في كوريا الجنوبية، تعتمد البلاد بشكل كبير على التكنولوجيا لدفع تجارتها، حيث توفر الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر والبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها من مكونات السلع الاستهلاكية المتطورة.

تشكل صادرات التكنولوجيا ما يقرب من ثلث إجمالي صادرات كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من ظهور علامات على انخفاض معدلات نمو هذا الصادرات، لا يرجح الاقتصاديون وصناع السياسة أن تتراجع هذه المعدلات بوتيرة سريعة، مما يساعد الاقتصاد على الاحتفاظ بزخمه خلال العام المقبل.

ساعدت هذه الثقة بنك كوريا على الحفاظ على سعر الفائدة المعياري مرتفعاً حتى خفضه إلى 3.25% الأسبوع الماضي.





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