إي اف چي للحلول التمويلية تصدر سندات توريق بقيمة 450 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت اليوم إي اف چي هيرميس، الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات وذلك لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، التابعة لمنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والمملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار السندات. وقام البنك الأهلي الكويتي – مصر أيضاً بدور ضامن التغطية.

موضوعات“التوفيق للتأجير التمويلي” تتقدم بمستندات زيادة رأس المال عبر الاكتتاب “بلتون للتأجير التمويلي” تدرس التوسع في إفريقيا واقتراض 60 مليون دولار “إي اف چي هيرميس” مستشارًا لصفقة بيع حصة“هيلمريتش آند باين” في“أدنوك للحفر”

وأشار ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى الدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام الصفقة الثانية لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال العام الحالي، وهو ما يعكس جهود التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة.

وأضاف العيوطي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن سوق رأس المال المحلي يتسم بالفاعلية ومعدلات سيولة كبيرة وهو ما ساهم في تنشيط عمليات إصدار السندات بالعملة المحلية، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وفضلًا عن تعزيز قدرة كبرى الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية من استغلال السوق لتجميع رأس المال اللازم لتمويل خططهم للنمو.

ومن جانبه أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذه الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات وهو ما مكنها من جذب أنظار المستثمرين بسبب مكانتها الرائدة وثقتهم في نموذج أعمال الشركة.

وأضاف العياط أن هذه الصفقة تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة باقة متميزة من المنتجات والخدمات في مجال التأجير التمويلي والتخصيم لقاعدة واسعة من العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تعكف على تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التمويلية في السوق المصري.