إي اف چي للحلول التمويلية تصدر سندات توريق بقيمة 450 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت اليوم إي اف چي هيرميس، الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 450 مليون جنيه لمدة خمس سنوات وذلك لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، التابعة لمنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والمملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار السندات. وقام البنك الأهلي الكويتي – مصر أيضاً بدور ضامن التغطية.
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وأشار ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إلى الدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام الصفقة الثانية لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال العام الحالي، وهو ما يعكس جهود التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة.
وأضاف العيوطي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن سوق رأس المال المحلي يتسم بالفاعلية ومعدلات سيولة كبيرة وهو ما ساهم في تنشيط عمليات إصدار السندات بالعملة المحلية، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وفضلًا عن تعزيز قدرة كبرى الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية من استغلال السوق لتجميع رأس المال اللازم لتمويل خططهم للنمو.
ومن جانبه أعرب طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذه الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات وهو ما مكنها من جذب أنظار المستثمرين بسبب مكانتها الرائدة وثقتهم في نموذج أعمال الشركة.
وأضاف العياط أن هذه الصفقة تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة باقة متميزة من المنتجات والخدمات في مجال التأجير التمويلي والتخصيم لقاعدة واسعة من العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تعكف على تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التمويلية في السوق المصري.
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