جمعية الضرائب تطرح خارطة طريق لللإصلاحات المطلوبة

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت جمعية الضرائب المصرية وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في ضرورة استحداث معاملة تفضيلية للنشاط الصناعى، وتخفيض سعر الضريبة، إضافةً إلى تقديم حوافز بخصم نسبة من الضريبة المستحقة من التكاليف الاستثمارية وفقاً لما جاء بقانون الاستثمار، بحسب أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية.

وذكر فى حواره لـ”البورصة” أهمية إعادة النظر في استحداث معاملة تفضيلية وإضافة حوافز جديدة لنشاط التصدير، بالإضافة إلى وضع حوافز أو خصم نسبة من الضريبة المستحقة في حالة سداد الضريبة بالعملة الأجنبية بسعر يعادل سعر الصرف بالبنوك، نظراً لحاجة الدولة للموارد الدولارية خلال تلك المرحلة.

موضوعاتمسح لـ”البورصة”: توقعات بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم “بايلى” تستهدف جولة تمويلية بقيمة 300 ألف دولار قبل نهاية العام “فليكسى كود” لأنظمة البرمجيات تستهدف الوصول إلى 100 عميل بنهاية 2024

وطالب ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية بجواز تقسيط ضريبة الإقرار الضريبي السنوي لمدة لا تتجاوز 3 شهور تيسيراً على الممولين، ومراعاة الوقت الاقتصادي المتأزم في حالة زيادة قيمة الضريبة عن قيمة محددة.

قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الإنطلاقة الأولى التي صرح بها دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نحو فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، بدايةً من القضاء على كل التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية، يتلو ذلك وضع خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار في منهجية الإصلاح وفق خطوات ثابتة، وصولاً إلى أفضل الممارسات الدولية، والتي تنال رضا الممولين والمستثمرين.

ولفت أن تلك الإجراءات المستهدفة تنعكس على جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

وقال إن عنوان المؤتمر يحمل بين طياته دوافع ورؤى وأهداف تحيط به نوايا صادقة وعزيمة نحو التغيير للافضل، نحو علاقة متزنة تتسم بالشفافية والوضوح والعدالة واليقين، علاقة شركة حقيقية، بحيث يصل كل طرف إلى أهدافه دون المساس على حقوق الطرف الآخر.

وذكر أن العلاقة بين أطراف المجتمع الضريبي يجب أن تكون علاقة تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية.

وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية متخذ القرار بعدة قرارات حيث يعد اتخاذ قرار فيها مكملاً لفاعليات المبادرة الأولى وجزء لا يتجزأ منها ومكملاًً لها ومنها إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته وتتضمن الجزاء الإدارى بالمادة (87) مكررًا من قانون الضريبة على الدخل بين الأثر الرجعي والأثر الفورى، ومشكلات الربط لعدم الطعن في حالتي الإعلان باللوحة والإعلان في مواجهة النيابة، إضافةً إلى مشكلات الحجز تحت يد الغير ومن بينها البنوك.

ولفت إلى أهمية وضع حد أقصى لغرامات التأخير بما لا يجاوز 100% من الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن التأخير فى الفحص الضريبي، مع عدم الإخلال بأحكام القانون 16 لسنة 2020، والمكتسبات التي حصل عليها الممول.

وأشار إلى أهمية العمل بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 حيث تم عمل تيسيرات ضريبية لحل مشكلة الملفات التى حجم أعمالها يقل عن 10 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر2023، لافتاً إلى ضروؤة تضمين الفترات التي تنتهي قبل هذا التاريخ.

وطالب شوقى بضرورة إعادة النظر في محاسبة نشاط المهن الغير تجارية، وبالتالى إعادة النظر في إقرار احتساب نسبة استهلاك مهني بنسبة لا تقل عن 25 من الإيرادات المحققة، أسوة بما كان عليه الأمر في القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993.

وفيما يخص قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلاته، طالب رئيس جمعية الضرائب المصرية بضرورة إعادة النظر في تعديل المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث أصبح ضرورة ملحة، خاصة بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن هذه المادة الصادرة بناءً على طلب وزارة المالية، مشيراً إلى أهمية صدور قرار وزارى أو كتاب دورى من رئيس المصلحة لتخفيف مبالغة وقسوة مقابل التصالح المنصوص عليه في هذه المادة، وإن كان طلب التصالح اختيارياً للممول والمكلف.

وذكر أهمية إعادة النظر في تعديل المادة 70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المستبدلة بموجب القانون رقم 211 لسنة 2020، لأن ضريبة القيمة المضافة يقدم عنها 12 إقراراً شهرياً خلال السنة الميلادية أو السنة المالية وقد يكون الإقرار المقدم بعد مرور أكثر من ستين يوماً إقراراً سلبياً.

وكذلك تعديل المادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتكرر العقوبة المقررة على مخالفة المادة 38 فقرة ثالثة الخاصة بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، مرة بعقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومرة بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بذات المادة.

وطالب بإلغاء أو تعديل المادة 69 مسلسل ب من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيما يتعلق بتقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به لأن نص المادة بصياغتها الحالية يعنى تعرض الممول أو المكلف لغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، مهما كانت قيمة هذه الزيادة ضئيلة.

كما أكد على أهمية إعادة صياغة المادة 74 مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ذلك لأن الفترة الضريبية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة شهر ميلادي وفقا لنص المادة 1 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما الفترة الضريبة بالنسبة لضريبة الدخل سنة ميلادية، ووفقاً لأحكام المادة 1 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإن الفترة الضريبية هي المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي وفقاً للقانون الضريبي.

وحيث تنص المادة 74 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، لذا أوصى بأهمية العرض بإجراء تعديل تشريعي لاستبدال عبارة“بعد مضى خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تستحق عنها الضريبة”، بدلا من عبارة“بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة”.

وفيما يخص قانون الضريبة على القيمة المضافة طالب رئيس جمعية الضرائب المصرية بضرورة إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها بالمادة 67 قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الحبس، لتكون جنحة بدل جناية، لأنها أشد عقوبة جنائية في القوانين الضريبية التي تطبقها المصالح التابعة لوزارة المالية من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية والضريبة العقارية وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بحيث تظهر شدة العقوبة في حالة صدور حكم غيابي ضد المسجل أو المكلف.

كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة المحدد بموجب المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه نتيجة التعويم عدة مرات بحيث يكون حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مليون جنيه أو اثنين مليون جنيه على الأقل، لأنه بلا شك هناك أثر في تغيير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات.

وكذلك يتعين على مصلحة الضرائب حل مشكلة إيجار وبيع المحال التجارية والمنشآت الصناعية التي مازالت قائمة بين المأموريات التنفيذية والمسجلين والمكلفين وذلك بإصدار كتاب دورى من رئاسة المصلحة لحسم هذه المشكلة، بما يتفق وأحكام البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وطالب شوقى بضرورة صدور قرارات وزارية أو تعليمات تنفيذية وقرارات إدارية تعمل على الحد أو إلغاء بعض الممارسات والمعوقات في الجهات التنفيذية ومأموريات الضرائب لتفعيل المبادرة.

ولفت إلى أهمية وضع ضوابط ومواعيد زمنية محددة ملزمة لكافة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن الضريبي، ولجان إنهاء المنازعات، واللجان الوزارية التى تعتمد توصيات لجان إنهاء المنازعات من خلال برامج زمنية محددة الفترة لكل فقطاع من تلك القطاعات وعدم العمل على إطالة أمد الخلافات ، وتفعيل سياسة الثواب والعقاب.

وكذلك تحديد جدول زمني محدد للمأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وسرعة الإنتهاء من محاسبة الممولين الخاضعين لأحكام المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023.

ونوه إلى ضرورة الالتزام التام من لجنة الطعن في طلب الملفات من المأموريات كاملة، وعدم البت في الخلاف الضريبي إلا بوجود ملف المأمورية طرفها، حتى لا يتضرر الممول من عدم البت في الملف دون وجوده فعلياً للالتزام بكشف النشاط لأعضاء اللجنة دون مراعاة لحقوق الممولين، إضافة إلى الالتزام التام ومراعاة عدم تحويل الممول إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي.

وشدد على أهمية التنبيه على إدارة الفحص الضريبي بضريبة القيمة المضافة عدم أخذ رقم الأعمال التي تم الإتفاق عليه عند المحاسبة لضريبة الدخل عن السنوات السابقة حسماً للنزاع وتفاديا للالتزامات المالية ومقابل التأخير والجزاءات المالية كوعاء الضريبة القيمة المضافة، وعدم المعرفة باستقلال كل وعاء عن الآخر، واستخدام الوعاء الضريبة الدخل كأساس للمحاسبة الضريبية القيمة المضافة والتحويل إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي، وهي تعد من الرسائل السلبية للمجتمع الضريبي.

وذكر ضرورة العمل على وقف العمل في مركز كبار الممولين 2 بارسال المطالبة الأخيرة للسداد بالإعلان على يد محضر للممولين، حتى لو هناك استدلال على العنوان، لما لها من أثر سلبي على رؤساء مجالس الإدارة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وطالب بضرورة العمل على حل مشكلة اثبات الضريبة المخصومة على عوائد أذون الخزانة عن السنوات 2014 حتى 2021، باعتبار أنها تم إنهاء تلك المشكلة اعتباراً من سنة 2021، إضافةً إلى العمل على فك الاشتباك بين مركز كبار الممولين 1 ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمورية ضرائب الاستثمار.

وشدد على ضرورة تفعيل حق الممول أو المكلف في الاطلاع على كافة أوراق ملفه الضريبي، وتقنين دور اللجان الداخلية في البت في الاعتراض على ضريبة المرتبات وفروق الخصم تحت حساب الضريبة.

وطالب شوقى بضرورة اصدار تعليمات إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي بعدم مخاطبة الممول، وفحص الشركة في الإدارة، طالما لم يوجود واقعة تهرب واضحة ومحددة يتم مواجهة الممول بها، وإنما الغرض الأساسي هو الحصيلة والتعويض وإعمال بمبدأ فحص حسابات الممول أمام مأموره الطبيعي أمام قاضيه الطبيعي باعتبار المأمور الفاحص هو قاضي المال.

واشار إلى ضرورة التوضيح لقطاع اتحاد شاغلين العمارات السكنية واتحاد شاغلين التجمعات السكنية بمدى الالتزام بالفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني وخاصة أن تعاملاتها تتم مع ساكني وقاطني العقارات، وأن متحصلات اتحاد الشاغلين في تجميع واسترداد فروق الصيانة المسددة كمصروفات صيانة العقار ومرتبات الأمن والمراسي والمياه والكهرباء.

وذكر أن مصلحة الضرائب ترفض خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على قيمة الخدمات الجمركية والخدمات المعلوماتية الخاصة بكل رسالة واردة من الخارج وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 1 والمادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رغم ارتباط هذه الخدمات بالرسائل المفرج عنها جمركياً.

وقال شوقى إنه في الوقت الحالى أصبح التليفون المحمول عامل مشترك في جميع تعاملات المسجلين مع مصلحة الضرائب من خلال المنظومة الإلكترونية للإقرارات ومنظومة الفواتير الإلكترونية والإيصال الإلكتروني سواء للشركات أو المفوضين، بل وعند تسجيل بيانات الممول أو المكلف أو المفوض على هذه المنظومات الإلكترونية، وكذا عند التعاقد مع شركات استخراج الختم الإلكتروني، إلا أن إدارات الفحص بالمصلحة ترفض خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة عن فواتير التليفون المحمول، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 1 و22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رغم أن فواتير التليفون المحمول تتضمن ضريبتين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول لذلك يجب التنبيه على إدارات الفحص بخصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على التليفون المحمول، لأنها من المصروفات غير المباشرة المرتبطة بنشاط المسجل.

وأضاف شوقى أن إدارات الفحص بمصلحة الضرائب ترفض خصم الضريبة المسددة عن إيجار السيارات الملاكى لنقل مديرى المصانع والقطاعات التجارية والهندسية والمشرفين على العمال، رغم أن هذه السيارات تعمل كخط لنقل أثنين إلى ثلاثة من المديرين في كل سيارة، لذلك يجب خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على إيجار السيارات الملاكى لنقل مديري المصانع والقطاعات التجارية والهندسية والمشرفين على العمال.

وقال ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إنه وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، تقوم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المكلفة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وكذا توريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن هذه الجهات قد تتاخر عن توريد ما عليها من ضريبة جدول أوضريبة قيمة مضافة الأمر الذي يعنى قيام المصلحة بإدراجها في فترة تخالف فترة الإقرار، أو تقوم إدارة العمليات الضريبية بالمصلحة بإدراجها في فترة تخالف فترة الإقرار، الأمر الذي يؤدى إلى ظهور مديونيات ودائنات في فترات تخالف الإقرارات المقدمة من البائع، ثم يُطلب من البائع تقديم طلب لتسوية هذه المديونيات والدائنات لأسباب ليس له يد فيها، بدعوى أنه لا يجوز إجراء هذه التسويات إلا بناءً على طلب مقدم، لذا يتعين على مصلحة الضرائب إصدار تعليمات تنفيذية بإعمال صريح نص المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمادة39 من لائحته التنفيذية.

وأوضح محارم أن المصلحة تقوم بتحميل البائع بالضريبة الإضافية الناتجة عن تقاعس المشترى عن سرعة توريد الضريبة خلال المهلة التي نصت عليها المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالمخالفة لأحكام هذه المادة التي تنص على تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده، وذلك كله طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية

وأوصى محارم بضرورة التنبيه على إدارات الفحص بضريبة القيمة المضافة بمراعاة اختلاف أسس المحاسبة في ضريبة الدخل عن أسس المحاسبة بضريبة القيمة المضافة، وعدم أخذ رقم الأعمال الذى تم الاتفاق عليه بضريبة الدخل لإنهاء منازعات سنوات سابقة وعاء الضريبة القيمة المضافة، بل وتقوم احياناً بالإحالة إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي، وذلك حتى لا يكون المكلف في حيرة بين الموافقة على ما انتهت إليه إدارات فحص ضريبة الدخل لإنهاء منازعات سنوات قديمة، وبين الوقوع في براثن عقوبات ضريبة القيمة المضافة عن ذات الفترات الضريبية.

وأفاد بأنه يتعين على مصلحة الضرائب إعمال آلية نموذج 15 فحص عند إصداره وإثبات الرصيد الدائن للمسجل الذي انتهى إليه الفحص السابق، بحيث تكون الصورة واضحة أمام كل من إدارة العمليات الضريبية وإدارة الدين بالمصلحة وأمام المسجل، خاصة وأن نموذج 15 فحص يكون أحد المستندات المطلوبة عند رد الرصيد الدائن الذي مر عليه ستة فترات ضريبية متتالية وفقاً لأحكام المادة 30 من القانون، كما أن للرصيد الدائن تأثير عند حساب قيمة الضريبة الإضافية حال استحقاقها على المسجل.

وأشار إلى البطء في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المسجلين لمدة قد تصل إلى سنة ميلادية، رغم تقديم أصول الأحكام مزيلة بالصيغة التنفيذية وتقديم ما يفيد إخطار هيئة قضايا الدولة بصورة من الحكم سواء صادر من المحكمة الإدارية العليا، أو من محكمة القضاء الإدارى وتقديم شهادة صادرة من المحكمة بعدم قيام المصلحة بالطعن في الحكم، إضافةً إلى أن المصلحة ترفض رد المبالغ المسددة عن الفترات الضريبية التي قضت الأحكام ببطلان تعديل إقراراتها وما يترتب على ذلك من آثار، بدعوى أن الحكم لم يقضى برد ما تم سداده عن هذه الفترات، وأن قيام المصلحة بإلغاء الربط سيترتب عليه تحويل المبالغ المسددة عن هذه الفترات إلى رصيد دائن للمسجل بحسابه لدى المصلحة، وتنسى أو تتناسى المأمورية المختصة عبارة وما يترتب على ذلك من آثار” كما ترفض في ذات الوقت موافاة المسجل بقيمة هذا الرصيد الدائن وما يفيد تنفيذ الحكم.

ولفت الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية إلى تأخر مصلحة الضرائب في رد الضريبة عن السلع والخدمات المصدرة للخارج رغم استيفاء كافة المستندات والبيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتم التسويف لأسباب واهية.

وطالب بسرعة رد الضرائب على السلع والخدمات المصدرة، حتى يتم توفير السيولة اللازمة للمكلفين ومعاونتهم على استمرار أنشطتهم في ظل التضخم الاقتصادي الحالي.

وذكر محارم أنه إذا تقدم المسجل بطلب شهادة بموقفه الضريبى تصدر الشهادة بعدم وجود ضريبة أصلية أو ضريبة إضافية مستحقة على المسجل، وترفض المأمورية المختصة إثبات رصيده الدائن طرف المصلحة سواء في تاريخ إصدارة شهادة بالموقف الضريبي أو في آخر فترة فحص. لذلك يجب عند إصدار شهادة بالموقف الضريبي أن يتم إثبات الرصيد الدائن للمسجل على الأقل وفقاً لأخر فترة فحص.

وطالب الأمين العام بضرورة التنبيه على المأموريات التنفيذية إعمال ما جاء بالتعليمات التذكيرية رقم 109 لسنة 2020 بشأن التعليمات التنفيذية رقم 26 لسنة 2020 بخصوص إصدار شهادة الموقف الضريبي للمصدرين تيسيراً على المسجلين الراغبين في تسوية مستحقاتهم الضريبية مع صندوق دعم الصادرات، دون النظر للسنوات التي تحت الفحص أو الحالات التي تم فحصها وإخطارها ولم تصبح الضريبة واجبة الأداء حتى تاريخ صدور الشهادة، وذلك خلال يومين عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وذكر الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية رفض البحوث الضريبة الرد على أي استفسار يتعلق بحالة منظورة أمام قطاع مكافحة التهرب الضريبي، بدعوى أن ذلك يغل يدها في الرد على المسجل وذلك بناءً على تعليمات صادرة من رئيس المصلحة تنص على ذلك، متسائلاً هل يعز على مصلحة الضرائب سرعة إنهاء الخلاف سواء كان أمام قطاع مكافحة التهرب الضريبي أو أمام لجنة الطعن أو أمام المحاكم ؟ وهل سيكون رد قطاع البحوث الضريبية مخالف لأحكام القانون الضريبي أو لائحته التنفيذية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو لائحته التنفيذية؟ الأمر الذى يثير الدهشة من هذا الرأى، ولذلك نطالب بإلغاء هذه التعليمات لتقصير فترة إنهاء المنازعات سواء أمام قطاع مكافحة التهرب الضريبي أو أمام لجنة الطعن أو أمام المحاكم.

كما لفت إلى رفض قطاع البحوث الضريبية موافاة المسجل بصورة من الرد على استفساره بدعوى أنه تم إرسال الرد بالبريد بدعوى أن عدم وصوله ليس مسئولية البحوث ولا يجوز لها موافاة المسجل أو المكلف بصورة من الرد الذى فقد في البريد، رغم أنه لا يوجد لدى المصلحة ما يفيد استلام المسجل.

وقال محارم إن بعض المأموريات التنفيذية تقوم بإحالة فروق الفحص المستخرجة من حسابات و دفاتر المسجل إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي باعتبارها واقعة تهرب، رغم انتفاء الركن المعنوى في هذه الحالة، وإذا انتهى الأمر بعد الدراسة بمكافحة التهرب إلى وقف الإجراءات لا يتم إخطار المسجل، وتظل الحالة مبهمة بالنسبة له.

وذكر أنه يتعين على المصلحة التنبيه على إدارت الفحص بعدم إحالة فروق الفحص المستخرجة من دفاتر وحسابات والقوائم المالية للمسجل إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي، وكذا التنبيه على إدارات مكافحة التهرب من باب الشفافية والوضوح إخطار المسجل بحفظ الموضوع في مثل هذه الحالات من باب الشفافية والوضوح والمصارحة.

ولفت إلى ضرورة التنبيه على إدارات الفحص تطبيق وإعمال ما صدر من قرارات وتعليمات خلال فترة جانحة كورونا، لأنها تناست تأثير جانحة كورونا على العديد من الأنشطة وعجز المكلفين عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والتأمينية والخدمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، والتوجيهات الحكومية بضرورة وفاء أصحاب هذه الأنشطة بأجور ومرتبات العاملين لديها، رغم توقف الأنشطة توقفاً كليا مثل الأندية الرياضية والأنشطة الرياضية والمطاعم والكافيهات والكافيتريات والمقاهي، بل والمدارس والجامعات والمحاكم والمصالح الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب ذاتها.

وأشار إلى أن إدارات الفحص تقوم بإحالة هؤلاء المكلفين إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي بدعوى التأخير في توريد الضريبة عن الأجل المقررة قانوناً، رغم تحمل هذه الجهات الضريبة الإضافية، ورغم وجود دفاتر وحسابات وقوائم مالية معتمدة تظهر حقيقة الأرصدة المستحقة لجميع جهات الدولة ضريبة دخل، وضريبة دمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة القيمة المضافة والتأمينات والكهرباء والغاز والمياه والتليفونات والاتحادات والغرف المختصة، بما يعني أن المكلف لم يخف عن مصلحة الضرائب المصرية أي شيء وجميع البيانات المحالة إلى إدارات مكافحة التهرب مستخرجة من حسابات المكلفين وقوائمهم المالية الواضحة دون غش أو تدليس أو إخفاء بما ينتفى معه الشق الجنائي أو الركن المعنوى.

وطالب بعدم إحالة أي من المكلفين إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي عن الفروق الضريبية المستخرجة من الحسابات خاصة خلال فترة جائحة كورونا، أو الناتجة عن أثر هذه الفترة، وحفظ ما تم إحالته إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي، ويكفى المكلف تحمله الضريبة الإضافية خلال هذه الفترات الضريبية.

وذكر محارم أنه مع صدور قرار وزير المالية بألا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها اعتباراً من الأول من يوليو عام 2023 وذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير الإلكترونية”، إلا أن إدارات الفحص ترفض خصم الفواتير الورقية الصادرة من بعض الموردين المسجلين بالمصلحة قبل إلزامها بإصدار فواتير الإلكترونية رغم توافر كافة بيانات الفاتورة الضريبية بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي ورقم الملف واسم وعنوان المورد مصدر الفاتورة بدعوى أنها فواتير غير صحيحة. متسائلاً عن الإجراء الذي اتخذته المصلحة ضد البائع مصدر هذه الفواتير رغم توافر كافة بياناته على الفاتورة ؟ ذلك لأن إجراءات مصلحة الضرائب تقتصر على عقوبة المشترى بعدم خصم الضريبة مشمول هذه الفواتير، وبالتالي يكون المشترى قد دفع ضريبة القيمة المضافة مرتين مرة للبائع الذي يؤكد أنه ورد الضريبة للمصلحة ومرة للمصلحة برفض خصمها، وكان المصلحة تكافئ البائع وتعاقب المشترى.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع للتحقق من صحة الفواتير الصادرة منه وصحة توريد الضريبة للمصلحة، وإعطاء المشترى حقه في الخصم مشمول هذه الفواتير الإلكترونية.

وفيما يتعلق بمشكلات المنظومة الضريبية، قال رئيس جمعية الضرائب المصرية قد ظهرت عدة مطالبات بمبالغ كبيرة جداً على منظومة الساب لبعض المسجلين تفوق ما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجان الداخلية، بل ونموذج 15 فحص وعجز مركز كبار الممولين بالقاهرة عن حلها وتأخر الرد على الشكاوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع رغم المتابعة اليومية تليفونياً، إضافةً إلى طلب الحاضرين عن“إى فاينانس” إثبات أرقام معينة غير مدرجة على نموذج الفحص ونموذج الطعن ونموذج قرار اللجنة الداخلية، فإذا كانت هذه الأرقام ضرورية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن منظومة الساب، فلماذا لا يدرج على كل نموذج الرقم الخاص به طالما له أهمية عند بحث الشكوى من منظومة الساب، وذلك بدلاً من مطالبة المسجل بفتح الأكاونت الخاص به، وقيام مسئول“إى فاينانس” بتحديد هذه الأرقام لإثباتها على نموذج الشكوى.

وأضاف الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية صدور نموذج 15 فحص على منظومة الساب يعقبه مباشرة صدور مطالبة على الساب بذات المبالغ خلال المدة المقررة قانوناً لتقديم الطعن، دون انتظار مرور الفترة المقررة قانوناً لتقديم الطعن، بل وإصدار نموذج 3 خلال المدة المقررة قانوناً لنظر الطعن، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمادة 60 من لائحته التنفيذية.

وذكر أنه فى ظل منظومة الرقمنة التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية، والشفافية، والوضوح، وأن العمل بمصلحة الضرائب قائم على الشراكة مع الممولين والمسجلين يرفض القائمين على العمل بضريبة القيمة المضافة موافاة المسجل بصورة من حساب أستاذه حتى يقف على حقيقة ما له وما عليه من مستحقات ضريبية، وبيان الفترات الضريبية المستحقة عنها وصحة حساب الضريبة الإضافية عن هذه المستحقات، وتعتبره المصلحة سر الأسرار التي لا يجوز أن يطلع عليها، لافتاً إلى ضرورة مواافاة المسجل بصورة من حساب أستاذه بمصلحة الضرائب.

ونوه أن إدارات الفحص بالمصلحة تقوم بإصدار نماذج 15 فحص بالتعديلات التى أجرتها على الإقرارات، ولكنها لا تقوم بإثبات الأرصدة الدائنة للمسجلين، بدعوى أن نموذج 15 اختصاص إدارات الفحص، وحساب الأستاذ اختصاص إدارات العمليات الضريبية، الأمر الذى يؤدى إلى قيام إدارة الدين بإصدار نموذج رقم 3 سداد بمطالبة المسجل بفروق الفحص رغم وجود رصيد دائن عن ذات الفترات الضريبية، وبين إدارات الفحص وإدارات الدين وإدارات العمليات الضريبية، حيث“يدور المسجل كعب دائر” من خلال المكاتب الأمامية انتظاراً لنزول المختص من كل إدارة، لذلك يجب موافاة المسجل بصورة من حساب أستاذه بمصلحة الضرائب عند طلبه وإثبات رصيده الدائن المرحل من الفترات الضريبية السابقة بنماذج 15.

وقال شوقى إن هناك بعض الأخطاء الشائعة في تطبيق القانون وفقاً لنظام الميكنة يصعب تصحيحها، إلا بتقديم شكوى أو طعن أو طعن مباشر أمام لجان الطعن، أو اللجوء إلى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، على الرغم من سهولة ووضوح حالة الملف ، ومن تلك الحالات أنه تم الفحص والاتفاق المباشر مع المأمورية للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبالتالي يتعين احتساب مادة 87 مكرر بواقع 20%، إلا أن المأمورية أدرجتها بالخطأ 40%، وتم الربط على المنظومة وفقاً لذلك، وحالة أخرى تم فيها الفحص للضريبة على الأجور والمرتبات، وتم الاتفاق المباشر، وبالتالي يتعين خصم 30% من مقابل التأخير، إلا أنه تم احتساب مقابل التأخير بالكامل، وتم الربط على المنظومة وفقاً لذلك.

ولفت إلى أن تلك الحالات تؤدى إلى طول أمد إنهاء وتسوية الملفات الضريبية، خاصة وأن الشكوى تستغرق وقت كبير للرد عليها والانتهاء منها.

وفيما يخص الضريبة على العقارات المبنية، قال شوقى إن الطفرة الكبيرة التي حدثت في تزايد أسعار العقارات ، سواء قبل التعويم أو بعد التعويم، أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وتزايد قيمة العقار، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة إعادة النظر في قانون الضريبة على العقارات المبنية فيما يخص حد الإعفاء وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية ، وإعادة النظر فى القيمة السوقية للعقار، حتى يتناسب مع معدلات الزيادة.

وقال الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية إنه يجب إعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكنة وغير أغراض السكنة عند إعادة التقدير الخمسي.

ونوه رئيس جمعية الضرائب المصرية على ضرورة الالتزام بتفعيل البروتوكلات الموقعة بين وزارة المالية والوزارات المختلفة للأنشطة ، وعلى الأخص قطاع السياحة، حيث لم تلتزم مصلحة الضرائب العقارية بتلك البروتوكولات، فضلاً عن المغالاة في التقدير وطول أمد الخلاف بالمحاكم، إضافةً إلى عدم قيام لجان انهاء المنازعات الضريبية بتفعيل تطبيق البروتوكول، فضلاً عن قيام اللجنة الوزارية بتأييد التقديرات المبالغ فيها.

وشدد الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية على عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة امتثالا لقرارات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 ، حيث صدرت فتوى تقضي بعدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية.