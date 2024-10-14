جي بي كابيتال تحصد موافقة الرقابة المالية على مزوالة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، الذراع المالي لشركة جي بي كوربوريش، على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، مما يمثل خطوة هامة في خططها التوسعية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن الترخيص سوف يتيح للشركة تقديم خدمات جديدة بالإضافة إلى الأنشطة الحالية، مثل رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو لزيادة رؤوس أموالها.

موضوعات“التوفيق للتأجير التمويلي” تتقدم بمستندات زيادة رأس المال عبر الاكتتاب “بلتون للتأجير التمويلي” تدرس التوسع في إفريقيا واقتراض 60 مليون دولار “إي اف چي هيرميس” مستشارًا لصفقة بيع حصة“هيلمريتش آند باين” في“أدنوك للحفر”

ونشرت جريدة البورصة في عددها الصادر الأحد الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي رخصة مزوالة نشاط الترويج َتغطية الاكتتابات كجزء من خطة توسيعية تستهدف إضافة كل الأنشطة.

وتضم“جى بى كابيتال” تحت مظلتها تسع شركات متخصصة، منها:“جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم”، و”درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”، و”جى بى أوتو رنتال”، و”كابيتال للتوريق”، و”كريديت” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و”جى بى كابيتال للتصكيك”. كما تمتلك مساهمات في شركات مثل“بداية للتمويل العقاري”، و”إم إن تي حالا”، و”كاف لتأمينات الحياة”.

وفي هذا السياق، قال تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة“جى بى كابيتال” :“الحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية يمثل خطوة أساسية نحو امتداد أنشطتنا. هدفنا هو قيادة الابتكار في السوق وتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات عملائنا المتزايدة.”

تعكس الخطوة إستراتيجية“جى بى كابيتال” لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في السوق المالي المصري، حيث تسعى لتقديم خدمات استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات والشركات على حد سواء، كما تساهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.