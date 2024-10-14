جي بي كابيتال تحصد موافقة الرقابة المالية على مزوالة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، الذراع المالي لشركة جي بي كوربوريش، على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، مما يمثل خطوة هامة في خططها التوسعية.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن الترخيص سوف يتيح للشركة تقديم خدمات جديدة بالإضافة إلى الأنشطة الحالية، مثل رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو لزيادة رؤوس أموالها.
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ونشرت جريدة البورصة في عددها الصادر الأحد الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي رخصة مزوالة نشاط الترويج َتغطية الاكتتابات كجزء من خطة توسيعية تستهدف إضافة كل الأنشطة.
وتضم“جى بى كابيتال” تحت مظلتها تسع شركات متخصصة، منها:“جى بى للتأجير التمويلي والتخصيم”، و”درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”، و”جى بى أوتو رنتال”، و”كابيتال للتوريق”، و”كريديت” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و”جى بى كابيتال للتصكيك”. كما تمتلك مساهمات في شركات مثل“بداية للتمويل العقاري”، و”إم إن تي حالا”، و”كاف لتأمينات الحياة”.
وفي هذا السياق، قال تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة“جى بى كابيتال” :“الحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية يمثل خطوة أساسية نحو امتداد أنشطتنا. هدفنا هو قيادة الابتكار في السوق وتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات عملائنا المتزايدة.”
تعكس الخطوة إستراتيجية“جى بى كابيتال” لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في السوق المالي المصري، حيث تسعى لتقديم خدمات استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات والشركات على حد سواء، كما تساهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
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