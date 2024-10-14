الرقابة المالية تعتمد عرض أمون للعقارات للاستحواذ على 65.5% من أطلس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر العرض المقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية
للاستحواذ على 65.59% من رأسمال شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الأثنين، أن العرض يتضمن الاستحواذ على 427.2 مليون سهم من رأسمال أطلس للاستثمار والتي تمثل نسبة 65.59% بسعر 78 قرش للسهم بحد أدنى 51% من أسهم الشركة المستهدفة .
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وأشارت إلى أن موافقتها على نشر عرض الشراء ليس اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية له أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض، منوهة إلى أنها لا تتدخل في تحديد سعر عرض الشراء.
تلفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض شراء إجباري مقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية، على أسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.
وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن الاستحواذ على 427.2 مليون سهم من رأسمال أطلس للاستثمار والتي تمثل نسبة 65.59% بسعر 78 قرش للسهم بحد أدنى 51% من أسهم الشركة المستهدفة وبحد اقصى 90%.
وأضافت الرقابة المالية، أنها تقوم بدراسة ملف العرض.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السعي والسير في إجراءات التعاقد لإعادة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 51.56 ألف متر مربع من المجتمعات العمرانية.
وأوضحت الشركة، أن قطعة الأرض ملاصقة لقطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر إسكندرية الصحراوي الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع حوالي 12 فدان والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35 ألف متر مربع تقريبًا حوالي 8 فدان، على أن تقوم الشركة بإعادة شراءها من المجتمعات العمرانية.
كما قررت العمومية الموافقة على توقيع عقد التطوير العقاري بالمشاركة مع المطور العقاري شركة بترهوم للاستثمار العقاري وفقًا لنسبة المشاركة 33% لأطلس و67% لشركة بترهوم من الإيرادات.
وفي سياق آخر، وافقت الجمعية على قبول الاستقالة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة وإخلاء طرف المجلس.
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