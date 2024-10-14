الرقابة المالية تعتمد عرض أمون للعقارات للاستحواذ على 65.5% من أطلس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر العرض المقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية للاستحواذ على 65.59% من رأسمال شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الأثنين، أن العرض يتضمن الاستحواذ على 427.2 من رأسمال أطلس للاستثمار والتي تمثل نسبة 65.59% بسعر 78 قرش للسهم بحد أدنى 51% من أسهم الشركة المستهدفة .

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وأشارت إلى أن موافقتها على نشر عرض الشراء ليس اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية له أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض، منوهة إلى أنها لا تتدخل في تحديد سعر عرض الشراء.

تلفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض شراء إجباري مقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية، على أسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن الاستحواذ على 427.2 مليون سهم من رأسمال أطلس للاستثمار والتي تمثل نسبة 65.59% بسعر 78 قرش للسهم بحد أدنى 51% من أسهم الشركة المستهدفة وبحد اقصى 90%.

وأضافت الرقابة المالية، أنها تقوم بدراسة ملف العرض.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، السعي والسير في إجراءات التعاقد لإعادة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 51.56 ألف متر مربع من المجتمعات العمرانية.

وأوضحت الشركة، أن قطعة الأرض ملاصقة لقطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة بالكيلو 43 طريق مصر إسكندرية الصحراوي الشيخ زايد الجديدة بمساحة 51556 متر مربع حوالي 12 فدان والسابق التنازل عنها للجهاز والبالغة 35 ألف متر مربع تقريبًا حوالي 8 فدان، على أن تقوم الشركة بإعادة شراءها من المجتمعات العمرانية.

كما قررت العمومية الموافقة على توقيع عقد التطوير العقاري بالمشاركة مع المطور العقاري شركة بترهوم للاستثمار العقاري وفقًا لنسبة المشاركة 33% لأطلس و67% لشركة بترهوم من الإيرادات.

وفي سياق آخر، وافقت الجمعية على قبول الاستقالة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة وإخلاء طرف المجلس.



