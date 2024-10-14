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الأرجنتين تعمل على تمكين طرح بطاقات ائتمان دولارية - جريدة البورصة

10/14/2024 4:40:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“سانتياجو باوسيلي” رئيس المركزي الأرجنتيني إن المصرف يعمل على تمكين البنوك والشركات من إصدار بطاقات ائتمان دولارية.

وأوضح في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي“إكس” أمس الأحد، أن البنك المركزي يتعاون مع الأطراف المعنية لإتاحة هذه البطاقات في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يُحدد إطاراً زمنياً معيناً.

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وأضاف أن القواعد المنظمة للأمر جاهزة، لكن التطبيق يحتاج وجود أنظمة وتدابير أمنية لا تزال قيد التطوير، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

تعد هذه إحدى خطوات سعي الأرجنتين لجعل الدولار عملتها المحلية الرسمية، إذ تعهد الرئيس الجديد” خافيير مايلي” خلال حملته الانتخابية بالإسراع بغلق البنك المركزي و”دولرة” الاقتصاد.


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