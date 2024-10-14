الأرجنتين تعمل على تمكين طرح بطاقات ائتمان دولارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال“سانتياجو باوسيلي” رئيس المركزي الأرجنتيني إن المصرف يعمل على تمكين البنوك والشركات من إصدار بطاقات ائتمان دولارية.
وأوضح في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي“إكس” أمس الأحد، أن البنك المركزي يتعاون مع الأطراف المعنية لإتاحة هذه البطاقات في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يُحدد إطاراً زمنياً معيناً.
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وأضاف أن القواعد المنظمة للأمر جاهزة، لكن التطبيق يحتاج وجود أنظمة وتدابير أمنية لا تزال قيد التطوير، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
تعد هذه إحدى خطوات سعي الأرجنتين لجعل الدولار عملتها المحلية الرسمية، إذ تعهد الرئيس الجديد” خافيير مايلي” خلال حملته الانتخابية بالإسراع بغلق البنك المركزي و”دولرة” الاقتصاد.
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