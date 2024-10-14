اليوم.. نهاية حق توزيع 2.87 جنيه لسهم مصر للأسواق الحرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر للأسواق الحرة، بإغلاق جلسة اليوم 14 أكتوبر.
وتقرر توزيع كوبون مصر للأسواق الحرة رقم (28) بواقع 2.87 جنيه للسهم الواحد، اعتبارًا من17 أكتوبر 2024.
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وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، توزيع كوبون نقدي بواقع 2.87 جنيه للسهم، على أن يصرف في 17 أكتوبر المقبل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح الشركة، بنسبة 19.2% خلال العام المالي الماضي، لتصل 351.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 295 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
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