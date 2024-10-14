اليوم.. نهاية حق توزيع 2.87 جنيه لسهم مصر للأسواق الحرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر للأسواق الحرة، بإغلاق جلسة اليوم 14 أكتوبر.

وتقرر توزيع كوبون مصر للأسواق الحرة رقم (28) بواقع 2.87 جنيه للسهم الواحد، اعتبارًا من17 أكتوبر 2024.

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وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، توزيع كوبون نقدي بواقع 2.87 جنيه للسهم، على أن يصرف في 17 أكتوبر المقبل.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح الشركة، بنسبة 19.2% خلال العام المالي الماضي، لتصل 351.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 295 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه في العام المالي السابق له.



