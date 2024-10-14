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تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح أولى جلسات الأسبوع - جريدة البورصة

10/14/2024 4:40:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، في ظل خفض مرتقب للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، بالتزامن مع صدور نتائج أعمال الشركات.

واستقر مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند 521 نقطة، مع تراجع أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.7%، وكان المؤشر قد حقق مكاسب بنسبة 0.65% الأسبوع الماضي.

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وانخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% (- 14 نقطة) عند 8237 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 0.22% (- 18 نقطة) عند 7561 نقطة، في حين ارتفع“داكس” الألماني 0.22% أو (+ 42 نقطة) إلى 19415 نقطة.


ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الخميس المقبل، بدعم من تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.


ويراقب المستثمرون أداء قطاع السيارات عن كثب هذا الأسبوع، مع انطلاق معرض باريس للسيارات، في ظل تصاعد التوترات بين الصين وأوروبا مع استعداد الكتلة الأوروبية لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.


المصدر:

MENAFN14102024000202011048ID1108775410

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