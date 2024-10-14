تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح أولى جلسات الأسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، في ظل خفض مرتقب للفائدة من قبل البنك المركزي
الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، بالتزامن مع صدور نتائج أعمال الشركات.
واستقر مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند 521 نقطة، مع تراجع أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.7%، وكان المؤشر قد حقق مكاسب بنسبة 0.65% الأسبوع الماضي.
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وانخفض“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% (- 14 نقطة) عند 8237 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 0.22% (- 18 نقطة) عند 7561 نقطة، في حين ارتفع“داكس” الألماني 0.22% أو (+ 42 نقطة) إلى 19415 نقطة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الخميس المقبل، بدعم من تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويراقب المستثمرون أداء قطاع السيارات عن كثب هذا الأسبوع، مع انطلاق معرض باريس للسيارات، في ظل تصاعد التوترات بين الصين وأوروبا مع استعداد الكتلة الأوروبية لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
المصدر:
MENAFN14102024000202011048ID1108775410
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