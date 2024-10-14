مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.12% بتداولات 400 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات المصرية بتداولات اليوم الإثنين، بقيم تداولات بلغت 400 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 29990 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.08% ليصل إلى 3108 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 7349 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10419 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.03% ليصل لمستوى 37002 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 395 مليون جنيه، من خلال تداول 59 مليون سهم، بتنفيذ 14 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهم، وتراجع 27 سهم في حين لم تتغير أسعار 95 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.130 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 2.8 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 5.4 مليون جنيه.