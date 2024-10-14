مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.12% بتداولات 400 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة
المصرية بتداولات اليوم الإثنين، بقيم تداولات بلغت 400 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 29990 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.08% ليصل إلى 3108 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 7349 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10419 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.03% ليصل لمستوى 37002 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 395 مليون جنيه، من خلال تداول 59 مليون سهم، بتنفيذ 14 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهم، وتراجع 27 سهم في حين لم تتغير أسعار 95 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.130 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 2.8 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 5.4 مليون جنيه.
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