غموض الاستراتيجية الصناعية يعرقل جذب الاستثمارات إلى بريطانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عندما يرحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بقادة الأعمال في القمة الاستثمارية الكبرى المقرر انعقادها في لندن يوم الاثنين، ستكون رسالته إلى المديرين التنفيذيين لشركات من أمثال“بلاك روك” و”فودافون” و”غلاكسو سميث كلاين” بسيطة؛ وهي استثمروا أموالكم في بريطانيا.

لكن ما يقوض جهوده التسويقية هي الضبابية المحيطة بالاستراتيجية الصناعية لإدارته الجديدة. يحرص المستثمرون لمعرفة الحوافز التي سيتم تقديمها لجعل الأمر يستحق ضخ الأموال في المصانع والبنية التحتية وخلق فرص العمل في المملكة المتحدة. وبينما تخطط الحكومة لتوضيح القطاعات المفضلة لديها في اجتماع اليوم الاثنين، فلن تكشف عن الخطة الكاملة حتى فصل الربيع.

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يقول ستيفن فيبسون الرئيس التنفيذي لشركة“ميك يو كي” (MakeUK) التي تمثل شركات التصنيع البريطانية:“نرى الكثير من الشركات تنتظر ضخ استثمارات بمجرد أن تعرف الاستراتيجية على المدى البعيد”. مضيفاً:“من الضروري اتضاح الرؤية طويلة الأجل لمسار البلاد ومعرفة كيفية جمع الحكومة لمواردها”.

أعلن ستارمر عن أن تشجيع الاستثمار الداخلي هو أحد أهدافه الرئيسية، حيث يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي اللازم لتمويل أولويات حكومته بما يضمن إعادة انتخابه بعد خمس سنوات. ويرى هو ووزيرة الخزانة راشيل ريفز أن قمة الاستثمار هي نقطة انطلاق رئيسية، حيث يُنتظر أن تعلن فيها الحكومة عن مليارات الجنيهات التزامات من قبل الشركات.

اليوم الأحد، عينت وزارة الأعمال والتجارة الرئيسة التنفيذية لشركة“مايكروسوفت” في المملكة المتحدة كلير باركلي لرئاسة مجلسها الاستشاري الجديد للاستراتيجية الصناعية، وهو المجلس المكلف بمساعدة الحكومة في تطوير خططها للأعمال. يأتي ذلك بعد أن أزال ستارمر يوم الخميس حالة الضبابية من خلال تعيينه الرئيس التنفيذي السابق لشركة“دارك تريس” (Darktrace)، بوبي غوستافسون، وزيراً للاستثمار، منهياً مرحلة بحث استمرت ثلاثة أشهر وشهدت انسحاب مرشحه الأول، بنيامين ويغ بروسير.

تحديات أمام جذب الاستثمارات

سيكون التحدي الذي يواجه غوستافسون هو إظهار قدرة بريطانيا على اجتذاب استثمارات جديدة. وكانت القمة معرضة لنكسة وسط الحديث عن تجميد شركة“موانئ دبي” العالمية العملاقة للخدمات اللوجستية استثماراً كبيراً في ميناء لندن، بعد أن انتقدت الحكومة البريطانية ممارسات التوظيف في إحدى شركاتها التابعة، (قبل أن تقرر الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها مساء أمس السبت معاودة المشاركة في القمة).

إلى جانب ذلك، كانت العديد من إعلانات الاستثمار الأخيرة عبارة عن إعادة صياغة لخطط سابقة، بما في ذلك خطة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من شركة“بلاكستون” لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في بليث، شمال شرق إنجلترا، و8 مليارات جنيه إسترليني من“أمازون ويب سيرفيسز”.

كان جزء من عرض حزب العمال للرؤساء التنفيذيين هو قيامه بتصميم استراتيجية صناعية وطنية، وهو النهج الذي تجنبه المحافظون إلى حد كبير خلال فترة وجودهم في السلطة الممتدة لـ14 عاماً. وفي حين ابتكر وزير الأعمال السابق في حزب المحافظين غريغ كلارك استراتيجية خلال رئاسة تيريزا ماي للحكومة، فقد تم تهميشها في عهد خليفتها بوريس جونسون.

رفع الميزة التنافسية

قال شيفون هافيلاند المدير العام لغرف التجارة البريطانية:“نحن بحاجة إلى إرسال رسالة إلى العالم توضح فرص الاستثمار المتاحة هنا، وإنشاء علامة تجارية بريطانية جديدة تبني على الماضي، لكنها تتطلع إلى المستقبل”. وتابع:“هذا يعني وضع الابتكار الأخضر والرقمي في قلب ما نقوم به، والاستثمار في البنية التحتية والمهارات، وإزالة الحواجز أمام الاستثمارات وزيادة الصادرات من الطاقة والموارد”.

وبينما أعرب كلارك عن عدم رضاه عن الخطة، قال هافيلاند من غرفة التجارة البريطانية إن الخطة الجديدة“يجب أن تركز على رفع الميزة التنافسية للبلاد. ويتعين تحديد القطاعات والمجالات التي نحتل فيها مكانة رائدة على مستوى العالم والتخطيط لكيفية البناء عليها بهدف تنميتها”.

يجادل حزب العمال بأن هناك حاجة إلى استراتيجية صناعية لمواكبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.

أجاب وزير الأعمال جوناثان رينولدز في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر السنوي لحزب العمال الشهر الماضي، عندما سُئل عن الاستراتيجية الصناعية:“يتعين علينا القدرة على المنافسة. ولأكون صادقاً، لقد سئمت من الناس الذين يخبرونني عن مدى جودة العرض الفرنسي”.

يصوغ حزب العمال استراتيجيته الصناعية على خلفية اقتصاد المملكة المتحدة، حيث كان كل نموه تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية مدعوماً بقطاعين متألقين، وهما: التكنولوجيا والصناعات القائمة على العلوم. في حين تعثرت مجالات مثل الضيافة والتصنيع للتوسع. ولا يزال ثلث إنتاج القطاعات التي تمثل ما يقرب من 20% من القيمة المضافة الإجمالية أقل من مستوياتها في عام 2019 بعد ما يقرب من خمس سنوات على جائحة كوفيد.

القطاعات ذات الأولوية

قالت وزارة الأعمال اليوم الأحد إنها ستعطي الأولوية لثمانية قطاعات في استراتيجيتها الصناعية؛ وهي الخدمات المالية، والدفاع، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والقطاعات الإبداعية، والتصنيع المتقدم، والخدمات المهنية والتجارية. وقالت الحكومة إنها ستعلن عما يسمى بـ”الورقة الخضراء” حول الاستراتيجية الصناعية يوم الاثنين، لتبدأ مشاورات تدعو الشركات للمساهمة فيها.

قال رينولدز في البيان:“ستعزز استراتيجيتنا الصناعية الحديثة الاستقرار للمستثمرين، وتمنحهم الثقة للتخطيط، ليس فقط للعام المقبل، ولكن للسنوات العشر المقبلة وما بعدها”. مضيفاً“هذه هي الخطوة التالية في خطتنا الداعمة للعاملين والمؤيدة للشركات”.

رغم ذلك، لم يطمئن حزب العمال الشركات بعد إلى أن خططه للاقتصاد هي الخطط الصحيحة. وأُصيب المسؤولون التنفيذيون بخيبة أمل في اليوم الذي خُصص للشركات بالمؤتمر السنوي للحزب الشهر الماضي، حيث كان الوصول إلى الوزراء محدوداً. وفي الوقت نفسه، واجه ستارمر وريفز انتقادات بسبب نظرة قاتمة للغاية لوضع الاقتصاد بالمملكة المتحدة والذي تزامن مع انخفاض ثقة المستهلك.

يقول كمال بهاتيا، الرئيس التنفيذي في“برينسيبال أسيت مانجمنت” التي تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار على مستوى العالم بينما تنخفض استثماراتها في المملكة المتحدة،“يحتاج المستثمرون الدوليون إلى الشعور بالثقة في الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للمملكة المتحدة ليستثمروا المزيد من رأس المال”.

تحدي إقرار الميزانية

اكتسبت قمة الاستثمار أهمية إضافية بسبب الموقف المالي الصعب للبلاد قبل إقرار الميزانية الحاسمة في 30 أكتوبر. وتتعرض ريفز لضغوط لسد العجز البالغ 22 مليار جنيه إسترليني والتي تقول إنها ورثته من الحكومة السابقة، دون الحد من النمو. وتابعت أن جذب الاستثمارات الخاصة هو مفتاح النجاح للوفاء بوعود حزب العمال الانتخابية.

يعد تشكيل الميزانية عامل عدم يقين آخر معلق على الاجتماع، حيث من المتوقع أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية في مجالات مثل مكاسب رأس المال والمعاشات التقاعدية والعقارات. كما أنها ملتزمة بإصلاح نظام الضرائب على المواطنين غير المقيمين وإغلاق ما يسمى بثغرة الفائدة المحمولة، وهي القرارات التي تثير تحذيرات من هروب أموال الأثرياء البريطانيين.

يعتزم الوزراء استغلال القمة لإعادة بث الإيجابية في رسائل الحكومة. ويتضمن جدول الأعمال خطابات رئيسية لكل من ستارمر وريفز، ومن المقرر أيضاً أن يعقد رئيس الوزراء“نقاشات جانبية” مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة“جوجل” إريك شميت.

وتشمل الجلسات الأخرى:

مناقشة حول أهمية الاستقرار الاقتصادي مع الرئيس التنفيذي لشركة“بلاك روك” لاري فينك، ورئيسة نظام التقاعد الجامعي كارول يونغ، والرئيس التنفيذي لشركة“بروكفيلد لإدارة الأصول” بروس فلات.

ندوة حول المشهد الاستثماري مع الرئيسة التنفيذية لشركة“أفيفا” أماندا بلانك، والرئيس التنفيذي لشركة“غلوبال إنفراستركشر بارتنرز” أديبايو أوغونليسي.

جلسة“تسريع الابتكار” تضم رئيسة قسم الاستثمار في شركة“ألفابت” روث بورات، والرئيسة التنفيذية لشركة“فودافون” مارجريتا ديلا فالي.

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