مدينة مصر توقع اتفاقية مع ريدكون إسبانيا لتسريع البناء في سراي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير”، شراكة استراتيجية جديدة مع شركة“ريدكون” إسبانيا للإنشاء، بهدف تسريع وتيرة أعمال البناء بمشروع سراي في القاهرة الجديدة.

وبموجب الشراكة سوف تتولي شركة ريدكون تنفيذ أعمال البناء لـz فيلا بمشروع East Wave في سراي بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه، على أن تنتهي أعمال التشييد في عام 2025.

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وكانت أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن إطلاق عدد من المشروعات العقارية خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة إجمالية 103 مليارات جنيه.

وأوضحت الشركة أن قائمة تلك المشروعات تتضمن كلًا من مشروع“The Butterfly” في مستقل سيتي من خلال شركة“منك” بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه، وكذلك مشروع“Rai Valleys” في“سراي” بقيمة 3.5 مليار جنيه والمقرر الانتهاء منه خلال 4 سنوات.

كما أطلقت الشركة مشروع“Origami Golf” في“تاج سيتي” بمنطقة شرق القاهرة بقيمة إجمالية 11 مليار جنيه، ومشروع“Sheya” في“سراي” بقيمة 6.9 مليار جنيه، ومشروع“Esse Residence” في“سراي” بقيمة إجمالية 18.1 مليار جنيه، وكذلك مشروع تجاري في تاج سيتي“تجد- Tajed”.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بلغت 20.9 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات بنسبة نمو سنوية 95.8% لتحقق 4.3 مليار جنيه، وزاد صافي الربح إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوية 149.4%.

ونفت شركة“مدينة مصر للإسكان والتعمير”، أنباء إنشاء شركة جديدة لإدارة الفنادق والخدمات الفندقية بهدف اختراق القطاع السياحي.

وقالت الشركة إنها لم تتخذ أي إجراءات أو قرارات غير معلنة ولم يدلِ أي من مسئولي الشركة باي تصريحات في هذا الشان.

وأكدت مدينة مصر، أنها ما زالت تمتلك مساحات من الأراضي غير المستغلة، وأن الشركة تتبنى استراتيجية توسعية تفرض على إدارتها دراسة مستمرة لكافة الفرص قد تتضمن إنشاء فنادق مثلها مثل باقي النشاطات العقارية لتحقيق أعلى عائد استثمار على كافة مواردها، وذلك حرصا على مصلحة جميع المساهمين.

ضاعفت شركة مدينة مصر مبيعاتها التعاقدية بواقع 4 مرات خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 21 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وضخت الشركة استثمارات فى أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مقابل 925.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغت استثمارات“مدينة مصر” فى أعمال الإنشاءات والبنية التحتية فى مشروع“تاج سيتى” مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 545.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023، كما سجلت استثمارات الشركة فى مشروع“سراى” نحو 556.6 مليون جنيه، مقابل 304.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وباعت الشركة 2871 وحدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى فى مختلف المشروعات، مقابل 1055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو على أساس سنوى 172.1%.

وسلمت“مدينة مصر” نحو 280 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024، بتراجع 41.5% مقابل 479 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث ركزت الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعى تاج سيتى وسراى.

وارتفعت الإيرادات بنحو 95.8% إلى 4.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، وذلك بفضل النمو فى المبيعات التعاقدية.

وكان قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالشركة، إن الفترة الماضية شهدت مواصلة مدينة مصر تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، مدعومةً بجهود فريق العمل ممن يشكلون الركيزة المحورية للنتائج القوية التى تحققها الشركة.

وأوضح أن النصف الأول من عام 2024 وضعت الشركة فى أولوياتها تنمية المبيعات والإيرادات من خلال إطلاق مشروعات ومراحل جديدة، والتى انعكست بدورها فى دعم نمو النتائج المالية لمستويات قياسية تتفق مع الأهداف الطموحة التى تتبناها الإدارة.

وأضاف أنه على الصعيد التشغيلى نجحت مدينة مصر فى إطلاق مراحل ومشروعات جديدة فى“تاج سيتى” و”سراى” شهدت إقبالاً ملحوظًا على مستوى السوق.

وبلغت قيمة إلغاء التعاقدات حوالى 188.1 مليون جنيه خلال النصف الماضى، بانخفاض 48.7%، مقابل 366.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى زادت من إقبال العملاء على شراء العقارات باعتبارها استثمارات آمنة.

كما بلغت نسبة إلغاء التعاقدات إلى إجمالى المبيعات التعاقدية 0.9% خلال النصف السابق، مقابل 6.9% خلال نفس الفترة من العام الماضى، على الرغم من أن النسبة الطبيعية لإلغاء التعاقدات تتراوح بين 10 و15%.