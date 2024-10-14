إي اف چي هيرميس مستشارًا لصفقة بيع حصة هيلمريتش آند باين في أدنوك للحفر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة شركة“هيلمريتش آند باين”، بالكامل في ((أدنوك للحفر)) من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجّل، في صفقة
بلغت قيمتها حوالي 197 مليون دولار.
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك لهذه الصفقة، لتسهيل تخارج“هيلمريتش آند باين” من ((أدنوك للحفر))، عبر بيع الحصة التي استحوذت عليها كأحد المستثمرين الرئيسيين في عملية الطرح الأولي العام لشركة ((أدنوك للحفر)).
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وأشار علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، إلى الدور الذي لعبته الشركة فى إتمام الصفقة لصالح شركة“هيلمريتش آند باين” بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
ولفا خالبي إلى أن الصفقة جذبت أنظار مجموعة واسعة من أبرز المستثمرين وهو ما يعكس ثقتهم في مقومات النمو الهائلة التي تنفرد بها شركة أدنوك للحفر.
وأضاف خالبي أن الخبرات المتضافرة التي تتميز بها شركة إي اف چي هيرميس في إتمام الصفقات من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجل ساهمت في تعزيز قدرة المستثمرين على تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بكفاءة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها أسواق المنطقة.
واختتم خالبي أن هذه الصفقة تعكس الدراية والقدرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة فضلًا عن تواجدها القوي في أسواق الأسهم بالمنطقة.
وتعد تلك الصفقة هي الخامسة من نوعها التي تقوم الشركة بإتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والثالثة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2024، بما في ذلك الدور التي قامت به إي اف چي هيرميس في عملية اكتتاب شركة“ألف للتعليم القابضة”، كما تعد أيضًا الصفقة ثاني عملية سجل اكتتاب معجّل تقوم إي اف چي هيرميس بتنفيذها لشركة ((أدنوك للحفر)).
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