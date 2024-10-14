إي اف چي هيرميس مستشارًا لصفقة بيع حصة هيلمريتش آند باين في أدنوك للحفر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة شركة“هيلمريتش آند باين”، بالكامل في ((أدنوك للحفر)) من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجّل، في بلغت قيمتها حوالي 197 مليون دولار.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك لهذه الصفقة، لتسهيل تخارج“هيلمريتش آند باين” من ((أدنوك للحفر))، عبر بيع الحصة التي استحوذت عليها كأحد المستثمرين الرئيسيين في عملية الطرح الأولي العام لشركة ((أدنوك للحفر)).

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وأشار علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، إلى الدور الذي لعبته الشركة فى إتمام الصفقة لصالح شركة“هيلمريتش آند باين” بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

ولفا خالبي إلى أن الصفقة جذبت أنظار مجموعة واسعة من أبرز المستثمرين وهو ما يعكس ثقتهم في مقومات النمو الهائلة التي تنفرد بها شركة أدنوك للحفر.

وأضاف خالبي أن الخبرات المتضافرة التي تتميز بها شركة إي اف چي هيرميس في إتمام الصفقات من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجل ساهمت في تعزيز قدرة المستثمرين على تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بكفاءة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها أسواق المنطقة.

واختتم خالبي أن هذه الصفقة تعكس الدراية والقدرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة فضلًا عن تواجدها القوي في أسواق الأسهم بالمنطقة.

وتعد تلك الصفقة هي الخامسة من نوعها التي تقوم الشركة بإتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والثالثة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2024، بما في ذلك الدور التي قامت به إي اف چي هيرميس في عملية اكتتاب شركة“ألف للتعليم القابضة”، كما تعد أيضًا الصفقة ثاني عملية سجل اكتتاب معجّل تقوم إي اف چي هيرميس بتنفيذها لشركة ((أدنوك للحفر)).