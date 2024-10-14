الهروب الكبير.. موجة هجرة غير مسبوقة من إسرائيل

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات رسمية، عن موجة هجرة غير مسبوقة من إسرائيل في أول سبعة أشهر من العام الجاري.

ووفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير بعنوان“الهجرة الكبرى”، يهاجر الإسرائيليون إلى الخارج بأعداد قياسية لم تشهدها البلاد من قبل، آخذين معهم أموالهم وتعليمهم ومهاراتهم المهنية.

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وأضافت أن هذه الأرقام تلحق الضرر الجسيم بإسرائيل على المدى البعيد، حيث هاجر في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 40600 شخص، بمعدل 2200 شخص وأكثر كل شهر مقارنة بعام 2023.

وقامت دائرة الإحصاء المركزية بتحديث أسلوبها في حساب المغادرين والعائدين على المدى الطويل للإسرائيليين، وذلك باعتماد المعايير الدولية لقياس الهجرة وتطوير أسلوب إحصائي جديد ضمن قسم الديموغرافيا والتعداد.

وأوضحت، أنه في عام 2023، جاء 39% من المهاجرين من المناطق الأكثر ثراءً في البلاد، بما في ذلك تل أبيب والمنطقة الوسطى، بينما غادر 28% من حيفا والشمال، و15% من الجنوب، وساهمت القدس بنسبة 13% من إجمالي المهاجرين.

وتابع:“ارتفعت معدلات الهجرة خلال الصيف بينما غادر ما معدله 5200 شخص شهريًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وارتفع هذا العدد إلى 7300 شخص شهريًا في يونيو ويوليو، وفي أغسطس، عاد 20500 إسرائيلي يقيمون عادة في الخارج لزيارة البلاد”.

ووفقا للمكتب، بلغ متوسط أعمار الرجال المهاجرين في عام 2023 نحو31 عامًا، بينما بلغ متوسط أعمار النساء 32 عامًا.

ويشكل الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر 40% من المهاجرين، على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى حوالي 27% من السكان.

وتضيف الصحيفة، أن هذا يعني أن إسرائيل تفقد قوة بشرية كبيرة في سن يدخل فيه الكثيرون سوق العمل، أو يتابعون الدراسة، أو يتلقون التدريب في الخارج.

وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وفي الربع الأخير من 2023 انكمش أكثر مما كان يتوقع في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات من الحرب.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، إن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، دون تعديل، مقارنة بـ6.5% خلال عام 2022.

وكان يتوقع أن ينمو اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 500 مليار دولار، بنحو 3.5% خلال 2023، لكن في ظل تواصل الحرب تضرر الاقتصاد خاصة مع استدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط إلى الخدمة العسكرية.

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