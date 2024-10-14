بلتون للتأجير التمويلي تدرس التوسع في إفريقيا واقتراض 60 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون القابضة، عن دراسة شركتها التابعة“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” التوسع في شمال وغرب إفريقيا.
وأضافت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، أن بلتون للتأجير تتفاوض مع مؤسسات دولية لاقتراض 60 مليون دولار.
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وتجهز شركة بلتون للتأجير التمويلى، إحدى شركات“بلتون القابضة”، لعملية إصدار سندات توريق بنحو 1.1 مليار جنيه.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة تعمل فى الوقت الحالى مع المستشارين لتجهيز ملف الإصدار المطلوب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيكون الإصدار الأول لصالح شركة بلتون للتأجير التمويلي فى السوق المصرى، ضمن خطة لتعزيز وتنويع مصادر السيولة لديها؛ بغرض التوسع فى تلبية الاحتياجات التمويلية لقاعدة العملاء من الشركات.
والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التى يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشترى العقارات والأراضى إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
وفى نهاية العام الماضي حصلت شركة بلتون القابضة على رخصة مزاولة نشاط التأجير التمويلى من الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأت مزاولة النشاط فى نهاية العام، تلاها حصول الشركة على عدم الممانعة بإضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلي.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إجمالي قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى 15 مليار جنيه خلال يوليو من العام الجارى، مقابل 5.8 مليار جنيه فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 157%، فيما ارتفع إجمالى عدد العقود الممنوحة من الشركات بنحو 100.9% خلال يوليو الماضى لتصل إلى 223 عقد مقارنة بنحو111 عقدا خلال يوليو قبل الماضى.
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