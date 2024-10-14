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بلتون للتأجير التمويلي تدرس التوسع في إفريقيا واقتراض 60 مليون دولار - جريدة البورصة

10/14/2024 4:40:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون القابضة، عن دراسة شركتها التابعة“بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” التوسع في شمال وغرب إفريقيا.

وأضافت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، أن بلتون للتأجير تتفاوض مع مؤسسات دولية لاقتراض 60 مليون دولار.

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وتجهز شركة بلتون للتأجير التمويلى، إحدى شركات“بلتون القابضة”، لعملية إصدار سندات توريق بنحو 1.1 مليار جنيه.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة تعمل فى الوقت الحالى مع المستشارين لتجهيز ملف الإصدار المطلوب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسيكون الإصدار الأول لصالح شركة بلتون للتأجير التمويلي فى السوق المصرى، ضمن خطة لتعزيز وتنويع مصادر السيولة لديها؛ بغرض التوسع فى تلبية الاحتياجات التمويلية لقاعدة العملاء من الشركات.

والتوريق هو إحدى الأدوات المالية التى يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشترى العقارات والأراضى إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.

وفى نهاية العام الماضي حصلت شركة بلتون القابضة على رخصة مزاولة نشاط التأجير التمويلى من الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأت مزاولة النشاط فى نهاية العام، تلاها حصول الشركة على عدم الممانعة بإضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلي.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إجمالي قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى 15 مليار جنيه خلال يوليو من العام الجارى، مقابل 5.8 مليار جنيه فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 157%، فيما ارتفع إجمالى عدد العقود الممنوحة من الشركات بنحو 100.9% خلال يوليو الماضى لتصل إلى 223 عقد مقارنة بنحو111 عقدا خلال يوليو قبل الماضى.



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