التوفيق للتأجير التمويلي تتقدم بمستندات زيادة رأس المال عبر الاكتتاب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدمت شركة“التوفيق للتأجير التمويلي” إلى إدارة البورصة
بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.3 مليون جنيه إلى 558.7 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 121.3 مليون جنيه موزعه على 48.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف اصدار مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و من خلال الأرصدة الدائنة.
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كما تضمنت المستندات قيد تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي“أية.تي.ليس”، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
واعتمدت العمومية إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بنسبة 21.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 74.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزاد إجمالي إيرادات النشاط ليصل إلى 704 مليون جنيه، مقابل 502.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2023.
كشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن تغطية المرحلة الثانية من زيادة رأسمال الشركة بالكامل بنسبة 100%
وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 48.54 مليون سهم بإجمالي 47.52 مليون جنيه.
وأضافت أن عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بالمرحلة الأولى 1.019 مليون سهم بنسبة تغطية 97.9%.
وقالت الشركة، إنه تم الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة بالمرحلة الثانية بعدد 52.89 مليون سهم وبنسبة تغطية 51.86 مرة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، زيادة رأس المال قدرها 121.34 مليون جنيه لعدد 48.53 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدًا أو الأرصدة الدائنة المستحقة.
وارتفعت أرباح شركة“التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 13.8% خلال العام الماضي، لتصل 170.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 150.1 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات 696.4 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.
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