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التوفيق للتأجير التمويلي تتقدم بمستندات زيادة رأس المال عبر الاكتتاب - جريدة البورصة

10/14/2024 4:40:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت شركة“التوفيق للتأجير التمويلي” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.3 مليون جنيه إلى 558.7 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 121.3 مليون جنيه موزعه على 48.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف اصدار مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و من خلال الأرصدة الدائنة.

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كما تضمنت المستندات قيد تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي“أية.تي.ليس”، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

واعتمدت العمومية إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة.

وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بنسبة 21.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 74.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 61.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات النشاط ليصل إلى 704 مليون جنيه، مقابل 502.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2023.

كشفت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن تغطية المرحلة الثانية من زيادة رأسمال الشركة بالكامل بنسبة 100%

وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 48.54 مليون سهم بإجمالي 47.52 مليون جنيه.

وأضافت أن عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بالمرحلة الأولى 1.019 مليون سهم بنسبة تغطية 97.9%.

وقالت الشركة، إنه تم الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة بالمرحلة الثانية بعدد 52.89 مليون سهم وبنسبة تغطية 51.86 مرة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، زيادة رأس المال قدرها 121.34 مليون جنيه لعدد 48.53 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقدًا أو الأرصدة الدائنة المستحقة.

وارتفعت أرباح شركة“التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 13.8% خلال العام الماضي، لتصل 170.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 150.1 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات 696.4 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

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