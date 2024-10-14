صواريخ ثاد.. دعم غير مشروط من واشنطن لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- اعتبر محللون أنّ قرار الولايات المتحدة نشر منظومة صواريخ "ثاد" المتطورة يحمل رسائل إلى الحلفاء والأعداء على حد السواء.

وأعلنت واشنطن "نشر بطارية صواريخ من طراز "ثاد" في إسرائيل لمساعدتها على تعزيز دفاعاتها الجوية"، وفق ما أعلنه المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الأحد.



ويُعتبر نظام "ثاد" الدفاعي أحد أكثر الأنظمة الدفاعية تعقيدا، وهو مكمل لنظام "باتريوت" وليس بديلا عنه، لكنه قادر على حماية أوسع، واعتراض أهداف في مسافات تتراوح بين 150 إلى 200 كم، وهو النظام الأمريكي الوحيد المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى.

ونقلت قناة "الحرة عن دوغلاس أوليفانت، كبير الباحثين في مؤسسة "نيو أمريكا" قوله، إن "لدى واشنطن رسائل من خلال إرسال هذه المنظومة إلى إسرائيل، وهي تعلن بوضوح أنها تركز على التزامها الحديدي في دعمها والدفاع عنها".

وأضاف أوليفانت أن "واشنطن ترى تهديداً من صواريخ "كروز" الإيرانية التي تطلق على إسرائيل، لذلك تبقى الرسالة أن واشنطن تقدم دعماً غير مشروط" لإسرائيل.

وتابع الباحث الأمريكي أن إرسال هذه المنظومة إلى إسرائيل يبعث برسائل إلى عدة أطراف: رسالة لإسرائيل مفادها أن الولايات المتحدة تقف بوضوح إلى جانبها ودون أي شك ضد إيران"، وفق قوله.

ويأتي ذلك وسط ترقب الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل بداية أكتوبر الحالي، وسط تصريحات إسرائيلية تؤكد حتميته، وأخرى من طرف إيران تبدي استعدادها "للرد على الرد"، على الرغم من "استعدادها للسلام" بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في بغداد.