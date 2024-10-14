الجامعة العربية: الإبادة الإسرائيلية شمال غزة هدفها التهجير

MENAFN - Palestine News ) القاهرة/PNN- أدانت الدول العربية، الأحد، استمرار الإبادة الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، واعتبرتها تنفيذا لمخططات التهجير.

جاء ذلك وفق تصريحات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، نقلها متحدث الجامعة جمال رشدي، عبر منصة "فيسبوك"، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإبادة الإسرائيلية في شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي.

وقال البيان، إن أبو الغيط، أدان "بأشد العبارات العملية الاسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها المئات ما بين شهيد وجريح".

وأكد أبو الغيط، أن "إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة".

وأوضح أن "هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير".

وأشار إلى أن اسرائيل "توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبالتزامن مع مرور عام على اندلاع حرب الإبادة بغزة، بدأ الجيش الإسرائيلي تهجير سكان بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا إلى جنوبه، ما عدّته وسائل إعلام تطبيقا غير معلن لـ"خطة الجنرالات".

و"خطة الجنرالات" كشف عنها موقع "واي نت" العبري، في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتهدف إلى "تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة".

الخطة أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ"إجلاء السكان قسرا خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في 22 سبتمبر الماضي.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، ما يزيد عن 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.