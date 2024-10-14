Monday, 14 October 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة العربية: الإبادة الإسرائيلية شمال غزة هدفها التهجير

10/14/2024 4:24:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أدانت جامعة الدول العربية، الأحد، استمرار الإبادة الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، واعتبرتها تنفيذا لمخططات التهجير.

جاء ذلك وفق تصريحات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، نقلها متحدث الجامعة جمال رشدي، عبر منصة "فيسبوك"، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإبادة الإسرائيلية في شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي.

وقال البيان، إن أبو الغيط، أدان "بأشد العبارات العملية الاسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها المئات ما بين شهيد وجريح".

وأكد أبو الغيط، أن "إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة".

وأوضح أن "هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير".

وأشار إلى أن اسرائيل "توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبالتزامن مع مرور عام على اندلاع حرب الإبادة بغزة، بدأ الجيش الإسرائيلي تهجير سكان بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا إلى جنوبه، ما عدّته وسائل إعلام تطبيقا غير معلن لـ"خطة الجنرالات".

و"خطة الجنرالات" كشف عنها موقع "واي نت" العبري، في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتهدف إلى "تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة".

الخطة أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ"إجلاء السكان قسرا خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في 22 سبتمبر الماضي.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ أكثر من عام، ما يزيد عن 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

MENAFN14102024000205011050ID1108775374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث