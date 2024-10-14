الاحتلال يجرف أرضا ويدمر خطوط مياه في العيسوية

الاحتلال يجرف أرضا ويدمر خطوط مياه في العيسوية
التاريخ
10/14/2024 4:24:51 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أرضا، ودمرت خطوط مياه، في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس ومصادر محلية، بأن الاحتلال جرف أرضا، وهدم خطوط مياه، وسياجا، وشوادر وعدد من الغرس، تعود ملكيتهم للمواطن مروان درباس، في بلدة العيسوية.
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