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الاحتلال يجرف أرضا ويدمر خطوط مياه في العيسوية

10/14/2024 4:24:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أرضا، ودمرت خطوط مياه، في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس ومصادر محلية، بأن الاحتلال جرف أرضا، وهدم خطوط مياه، وسياجا، وشوادر وعدد من الغرس، تعود ملكيتهم للمواطن مروان درباس، في بلدة العيسوية.

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