استطلاع إسرائيلي: 54% يؤيدون استهداف النووي الإيراني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ضمن الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الإيراني مطلع الشهر الجاري.

وأوضح الاستطلاع أن من أيدوا استهداف المنشآت النووية الإيرانية يرون أن هذا الاستهداف يمثل "نجاحا لإسرائيل وحكومتها"، في حين رأى 25% أن الهجوم على رموز نظام المرشد الإيراني علي خامنئي هو "النجاح الأهم"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

كذلك أظهرت نتائج الاستطلاع -الذي أجرته القناة الإسرائيلية الـ14 الخاصة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين وشمل 472 إسرائيليا ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما- أن 13% يعتقدون أن الهجوم على البنية التحتية للنفط والغاز بإيران هو "النجاح الأعظم"، بينما لم تفصح النسبة المتبقية (8%) عن أي رأي.

ويأتي الاستطلاع بينما تترقب إيران هجوما إسرائيليا محتملا عليها، بعد هجومها على إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويترافق ذلك مع تأكيدات شبه يومية من مسؤولين إسرائيليين بشأن الرد على إيران، منها قول وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون "قاتلا ودقيقا ومفاجئا على نحو لن تعرف فيه طهران ما الذي حدث وكيف حدث"، على حد تعبيره.



