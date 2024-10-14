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اجتماعات جديدة في القاهرة لبحث هدنة غزة

10/14/2024 4:24:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مدير جهاز الأمن الداخلي للاحتلال رونين بار، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في اجتماع عُقد بالقاهرة يوم الأحد.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المفاوضات المتوقفة حول صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي اختراقات تُذكر.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إحدى النقاط الحساسة التي تم التطرق إليها خلال المناقشات بين المسؤولين الاستخباراتيين كانت معبر رفح الحدودي، الذي أغلق منذ مايو الماضي بعد الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة.

وساهم التصعيد المتزايد في لبنان بتعقيد المفاوضات المتعلقة بغزة، خاصة وأن "حزب الله" كان قد أصر في البداية على ربط جبهة لبنان بجبهة غزة كشرط للموافقة على أي اتفاق مع إسرائيل.

وكشفت القناة "12 الإسرائيلية"، في تقرير لها نُشر في وقت سابق، أن السنوار أرسل مؤخراً رسالة إلى الوسطاء القطريين تتعلق بمطالبه قبل أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت القناة بأن السنوار يسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم محاولة اغتياله خلال المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة“حماس” في قطاع غزة.

ورغم أن القناة الإسرائيلية لم تكشف عن مصدر هذه المعلومات، فقد أكدت أن السنوار يطالب "بحصانة" من أي هجوم إسرائيلي محتمل أثناء المحادثات.

وفي تقرير آخر نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، ذكر أن الوسطاء القطريين ردوا على رسالة السنوار بأنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مع إعطاء الأولوية لإعادة الرهائن المحتجزين.

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