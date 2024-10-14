بعد هجوم بنيامينا.. هل أصبح مصير غالانت وهاليفي على المحك؟‎

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- رأى مراقبون أن مصير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي، بات على المحك، في أعقاب الهجوم "النوعي" الذي نفذه "حزب الله" اللبناني على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا.

وأسفر الهجوم على قاعدة "بنيامينا"، التي تضم معسكراً لتدريب قوات لواء "غولاني" الذي يضم عناصر النخبة وأهم ألوية الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 4 جنود وإصابة العشرات منهم 7 على الأقل في حالة حرجة، بحسب الجيش.

وتعالت في إسرائيل، ليل الأحد الاثنين، الأصوات المطالبة بتغيير هاليفي وإقالة غالانت، في أعقاب تنفيذ "حزب الله" اللبناني هجومه على قاعدة عسكرية في منطقة "بنيامينا" جنوبي حيفا.

وأحدث الهجوم موجة من الغضب والجدل في الأوساط الإسرائيلية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة، على خلفية ما اعتبره كثيرون "إخفاقاً كبيراً" في صد الهجوم.

ورأى بعض المحللين والناشطين المطالبين بإقالة رئيس الأركان ووزير الجيش، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تنطلق من جنوب لبنان وغزة باتت تصل أهدافها في إسرائيل وتصيبها وتحدث أضراراً بشرية ومادية، دون أن يتم التحذير منها ورصدها وصدها.

ورأى آخرون أن رئيس الأركان اشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في خدعة "الضغط العسكري سيحرر الرهائن"، حيث شارك هاليفي بالصمت وعدم التحذير من أنها خدعة وهو الصمت نفسه الذي أدى إلى 7 أكتوبر، وفق بعض الناشطين الإسرائيليين.

واستدل بعض المراقبين في استشرافهم لمصير هاليفي وغالانت بتصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد آوستن الذي طالب فيه نظيره الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي، عقب الهجوم، بضرورة التحول السريع إلى الدبلوماسية في لبنان.

وقال أوستن إنه شدد خلال المكالمة مع غالانت على ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أسرع وقت ممكن.

