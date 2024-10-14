(محدث) الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها ويحاصر منزلا

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى أطراف مخيم جنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه آليات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم جنين وسط اطلاق نار كثيف، بينما
تنتشر عدد من آليات الاحتلال على دوار السينما وسط مدينة جنين وبالقرب من شارع الحسبة .
يتبع...
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