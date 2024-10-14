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(محدث) الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها ويحاصر منزلا

10/14/2024 4:24:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى أطراف مخيم جنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه آليات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.


وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم جنين وسط اطلاق نار كثيف، بينما
تنتشر عدد من آليات الاحتلال على دوار السينما وسط مدينة جنين وبالقرب من شارع الحسبة .

يتبع...

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