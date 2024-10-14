وزير الاتصالات: نعمل على تعزيز قدرات مصر التنافسية في صناعة التعهيد

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة حريصة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، وتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر، والحوافز المقدمة من الحكومة لتنمية أعمالها في مصر.
وأضاف وزير الاتصالات، خلال زيارته لمركز تميز شركة دل تكنولوجيز، أن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز قدرات مصر التنافسية في صناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وكذلك دعم وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
موضوعات متعلقة
جمعية الضرائب تطرح خارطة طريق للإصلاحات المطلوبة مسح لـ”البورصة”: توقعات بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم “بايلى” تستهدف جولة تمويلية بقيمة 300 ألف دولار قبل نهاية العام
وأكد أنه يتم التعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي، وتعزيز جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.
يجدر الإشارة، إلى أنه قد تم تأسيس مركز دل للتميز في مصر عام 2009؛ حيث نجح المركز في الحصول على العديد من براءات الاختراع ويعتبر مزودًا رائدًا للخدمات في إدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية، وإدارة المحتوى، والدعم الفني قبل وبعد البيع.
MENAFN14102024000202011048ID1108775313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.