وزير الاتصالات: نعمل على تعزيز قدرات مصر التنافسية في صناعة التعهيد

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة حريصة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، وتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر، والحوافز المقدمة من الحكومة لتنمية أعمالها في مصر.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال زيارته لمركز تميز شركة دل تكنولوجيز، أن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز قدرات مصر التنافسية في صناعة التعهيد وتصدير خدمات المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وكذلك دعم وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

موضوعاتجمعية الضرائب تطرح خارطة طريق للإصلاحات المطلوبة مسح لـ”البورصة”: توقعات بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم “بايلى” تستهدف جولة تمويلية بقيمة 300 ألف دولار قبل نهاية العام

وأكد أنه يتم التعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي، وتعزيز جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

يجدر الإشارة، إلى أنه قد تم تأسيس مركز دل للتميز في مصر عام 2009؛ حيث نجح المركز في الحصول على العديد من براءات الاختراع ويعتبر مزودًا رائدًا للخدمات في إدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية، وإدارة المحتوى، والدعم الفني قبل وبعد البيع.