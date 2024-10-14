2 مليار جنيه حجم استثمارات جيديا مصر.. وتخطط لمضاعفة حجم أعمالها 7 أضعاف

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم استثمارات“جيديا مصر” بالسوق المحلي نحو 2 مليار جنيه، وتخطط الشركة لمضاعفة حجم الأعمال 7 أضعاف، في حين تستهدف الوصول لأكثر من 150 ألف تاجر في جميع أنحاء الجمهورية بحلول العام المقبل.

قال أحمد نادر الرئيس التنفيذي لشركة“جيديا مصر”، إن شركته لديها استراتيجية واضحة في السوق المصري، حيث تسعى لتكون اللاعب الأكبر في مجال قبول المدفوعات، وتصبح الخيار الأول لجميع العملاء والتجار العاملين في السوق المصري، من خلال إثراء السوق المحلي بحزمة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة والمتكاملة بخلاف خدمات إدارة المطاعم، وحلول أنظمة الكاشير وتكاملها مع حلول الدفع الخاصة بالشركة.

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و”جيديا” هي مجموعة تقنية متخصصة في مجال توفير خدمات الدفع المالية ومحطات الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الرقمية، وتخدم حاليًا أكثر من 450 ألف تاجر في جميع أنحاء العالم.

تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، وتتوسع دولياً بسرعة من خلال عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث تعالج أكثر من مليار عملية مالية سنوياً.

تم تدشين المجموعة في عام 2008 من قبل رائد الأعمال السعودي عبد الله بن فيصل العثمان ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

أضاف نادر:“لدينا استراتيجية أيضًا تقوم على تكامل الحلول التي نقدمها لشركائنا، ونعتبر أنفسنا شريك نجاح لشركائنا وعملائنا لمساعدتهم في تقديم حلول قبول المدفوعات الإلكترونية، لتنمية واستدامة أعمالهم من خلال حلول المدفوعات وغيرها”.

وعن حجم استثمارات الشركة والنمو المستهدف في حجم الأعمال، أشار نادر في حواره مع“البورصة” إلى أن السوق المصري واعد ومليء بالفرص، فمنذ بداية عمل الشركة في مصر، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والشراكات الحصرية في الفترة الماضية، كما بلغت قيمة استثماراتها نحو مليارى جنيه، وتخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.

وكشف أن الشركة لديها خطط للتوسع والانتشار وتستهدف الوصول إلى أكثر من 150 ألف تاجر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بحلول العام المقبل.

وحول نية“جيديا” إضافة خدمات جديدة، أشار إلى أنهم بصدد الإعلان عن إطلاق حلول“Soft POS” بالتعاون مع أحد البنوك المصرية.

أما بالنسبة للخدمات التي توفرها الشركة فهي: خدمات نقاط البيع POS لقبول المدفوعات من خلال البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، وحلول التقسيط، وبوابات الدفع الإلكترونية للتجارة الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الرابط، وخدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف بجانب خدمات إدارة المطاعم وأنظمة الكاشير، كما أن جيديا هي وكيل حصري لأحدث أنواع نقاط البيع في مصر لمساعدة الشركات والبنوك على تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية من خلال نقاط البيع POS.

وعن عدد عملائهم، أوضح نادر أن عدد عملاء“جيديا” يبلغ نحو 70 ألف تاجر في جميع محافظات مصر، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 150 ألف تاجر في العام القادم.

وبالحديث عن التحديات التى تواجههم وكيف تغلبوا عليها، أشار أن السوق المصري تنافسي للغاية ويشهد تطورًا مستمرًا، بفضل اتجاهات الدولة المصرية، وإرشادات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي، مما يدفع للسعي نحو تعزيز الابتكار، واستحداث الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.

وقال إن الشركة تتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لتيسير استيراد نقاط البيع كونها العنصر الأساسي لتشغيل خدماتها في السوق، وزيادة حجم الأعمال.

وعن رؤيته لنمو نشاط التكنولوجيا المالية، وحلول إدارة المطاعم في مصر، أشار إلى أن سوق المطاعم يشهد نموًا سريع الوتيرة خلال الفترة الحالية حيث يتجاوز عدد المطاعم 60 ألف مطعم ومتوقع أن ينمو كل عام بنسبة للغاية تصل من 20 إلى 25% لذلك تركز الشركة على هذه الصناعة الواعدة في مصر، من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تواكب هذا النمو سريع الوتيرة.