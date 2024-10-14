2 مليار جنيه حجم استثمارات جيديا مصر.. وتخطط لمضاعفة حجم أعمالها 7 أضعاف

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- Al-Borsa News) بلغ حجم استثمارات“جيديا مصر” بالسوق المحلي نحو 2 مليار جنيه، وتخطط الشركة لمضاعفة حجم الأعمال 7 أضعاف، في حين تستهدف الوصول لأكثر من 150 ألف تاجر في جميع أنحاء الجمهورية بحلول العام المقبل.
قال أحمد نادر الرئيس التنفيذي لشركة“جيديا مصر”، إن شركته لديها استراتيجية واضحة في السوق المصري، حيث تسعى لتكون اللاعب الأكبر في مجال قبول المدفوعات، وتصبح الخيار الأول لجميع العملاء والتجار العاملين في السوق المصري، من خلال إثراء السوق المحلي بحزمة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة والمتكاملة بخلاف خدمات إدارة المطاعم، وحلول أنظمة الكاشير وتكاملها مع حلول الدفع الخاصة بالشركة.
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و”جيديا” هي مجموعة تقنية متخصصة في مجال توفير خدمات الدفع المالية ومحطات الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الرقمية، وتخدم حاليًا أكثر من 450 ألف تاجر في جميع أنحاء العالم.
تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية، وتتوسع دولياً بسرعة من خلال عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث تعالج أكثر من مليار عملية مالية سنوياً.
تم تدشين المجموعة في عام 2008 من قبل رائد الأعمال السعودي عبد الله بن فيصل العثمان ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
أضاف نادر:“لدينا استراتيجية أيضًا تقوم على تكامل الحلول التي نقدمها لشركائنا، ونعتبر أنفسنا شريك نجاح لشركائنا وعملائنا لمساعدتهم في تقديم حلول قبول المدفوعات الإلكترونية، لتنمية واستدامة أعمالهم من خلال حلول المدفوعات وغيرها”. اقرأ أيضا:“جيديا” تستهدف الوصول لـ150 ألف نقطة بيع فى مصر خلال 2024
وعن حجم استثمارات الشركة والنمو المستهدف في حجم الأعمال، أشار نادر في حواره مع“البورصة” إلى أن السوق المصري واعد ومليء بالفرص، فمنذ بداية عمل الشركة في مصر، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والشراكات الحصرية في الفترة الماضية، كما بلغت قيمة استثماراتها نحو مليارى جنيه، وتخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.
وكشف أن الشركة لديها خطط للتوسع والانتشار وتستهدف الوصول إلى أكثر من 150 ألف تاجر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بحلول العام المقبل.
وحول نية“جيديا” إضافة خدمات جديدة، أشار إلى أنهم بصدد الإعلان عن إطلاق حلول“Soft POS” بالتعاون مع أحد البنوك المصرية.
أما بالنسبة للخدمات التي توفرها الشركة فهي: خدمات نقاط البيع POS لقبول المدفوعات من خلال البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، وحلول التقسيط، وبوابات الدفع الإلكترونية للتجارة الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الرابط، وخدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف بجانب خدمات إدارة المطاعم وأنظمة الكاشير، كما أن جيديا هي وكيل حصري لأحدث أنواع نقاط البيع في مصر لمساعدة الشركات والبنوك على تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية من خلال نقاط البيع POS.
وعن عدد عملائهم، أوضح نادر أن عدد عملاء“جيديا” يبلغ نحو 70 ألف تاجر في جميع محافظات مصر، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 150 ألف تاجر في العام القادم.
وبالحديث عن التحديات التى تواجههم وكيف تغلبوا عليها، أشار أن السوق المصري تنافسي للغاية ويشهد تطورًا مستمرًا، بفضل اتجاهات الدولة المصرية، وإرشادات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي، مما يدفع للسعي نحو تعزيز الابتكار، واستحداث الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء.
وقال إن الشركة تتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لتيسير استيراد نقاط البيع كونها العنصر الأساسي لتشغيل خدماتها في السوق، وزيادة حجم الأعمال.
وعن رؤيته لنمو نشاط التكنولوجيا المالية، وحلول إدارة المطاعم في مصر، أشار إلى أن سوق المطاعم يشهد نموًا سريع الوتيرة خلال الفترة الحالية حيث يتجاوز عدد المطاعم 60 ألف مطعم ومتوقع أن ينمو كل عام بنسبة للغاية تصل من 20 إلى 25% لذلك تركز الشركة على هذه الصناعة الواعدة في مصر، من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تواكب هذا النمو سريع الوتيرة.
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