دكتور أيه أى سيلف تستهدف جمع تمويلات بقيمة 25 مليون دولار حتى نهاية 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“دكتور أيه أى سيلف” المتخصصة فى الكشف الطبى عن طريق الهولوجرام القيام بجولات تمويلية بقيمة 25 مليون دولار خلال عامين، مقسمة إلى جولتين، الأولى بقيمة 8 ملايين دولار، و17 مليون دولار في جولة ثانية، حسبما قالت نور أباظة، الرئيس التنفيذى للشركة.

وأضافت أباظة فى تصريحات لـ”البورصة”، أن حصيلة الجولة الأولى من المقرر استخدامها فى الحصول على بعض الرخص ومتطلبات التأسيس، والتوسع على مستوى الأسواق الإقليمية فى أجهزة الهولوجرام التى تستخدمها المنصة.

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وأضافت أن الجولة الأولى من 8 ملايين دولار تنقسم لثلاث مراحل منها مليونا دولار لاستخدامها فى الحصول على الرخص والتعاقدات وغيرها من أدوات التأسيس، و3 ملايين دولار للإنتاج و3 أخرى فى التوسع على مستوى الأسواق الخارجية فى أجهزة الهولوجرام.

وتابعت أن الجولة الثانية تبلغ 17 مليون دولار لإنشاء وتأسيس تطبيق يتم استخدامه على الهاتف المحمول، وتأسيس مركز للبيانات يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعملاء.

وأوضحت أن“دكتور أيه أى سيلف” ستبدأ تقديم خدماتها فى السوق المصري فى بداية العام المقبل عن طريق توفير جهاز هولوجرام فى كل جامعة وناد طبي وربطها بتطبيق الهاتف المحمول لإجراء الفحوصات اللازمة، وقامت الشركة بالفعل بإطلاق خدماتها فى المملكة العربية السعودية.

وتستهدف الشركة التوسع فى الأسواق العربية والخليجية العام المقبل بعد الانتهاء من التراخيص فى مصر والسعودية، وتليها أمريكا وأوروبا، حيث تلقت طلبات من بعض الدول لتقديم خدماتها من أبرزها فرنسا.

وأطلقت أباظة، على برنامجها“سيلف دكتور” باعتبار أنه يلازم كل شخص طول الوقت فى الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والأندية والمراكز التجارية بالإضافة إلى أنه سيتم توفيره عن طريق الهاتف المحمول، حيث يتم تشغيله وتزويده بخدمات الذكاء الاصطناعى.

وتابعت أن فكرة المنصة تقوم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الصحة عن طريق جمع البيانات عن الشخص عن طريق الوقوف أمام جهاز الهولوجرام والتحدث مع البرنامج وتحليل العميل جسديًا وعقليًا، ومن ثم تثقيفه بالتمارين اللازمة والعادات المفيدة التى يحتاجها.

ويبدأ البرنامج بإعطاء النصائح لتعديل أسلوب الحياة ليصبح أفضل، ثم التدخل بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم عن طريق الطعام، إلا أنه لا يعطى أي نصائح علاج كيميائية.

وتتم العملية من خلال قياس نسبة المعادن والفيتامينات والضغط والسكر وغيرها من التحاليل عن طريق نبضات كهرومغناطيسية على اليد، كما لديه نموذج توقع للتنبأ بالأمراض التى يمكن أن تعانى منها الحالة حال الاستمرار على نفس العادات السيئة.

وعن طريق الذكاء الاصطناعى امتلك البرنامج جميع الكتب التى تم إصدارها منذ نشأة الطب وحتى البحوث الطبية التى يتم إصدارها وقت تشخيص الحالة، مما يمكنه من تشخيص الحالة وتوجيهها للطبيب المختص بأفضل شكل ممكن، وعن طريق التطبيق الذى سيتوفر على الهاتف قريبا سيمكنه عرض البيانات التاريخية للحالة على الطبيب مما يمكنه من تشخيص العلاج بأفضل وأسرع شكل ممكن.

ونوهت أباظة، أن هذا البرنامج هو أداة لمساعدة الطبيب على تشخيص الحالة بشكل أفضل، وليس لإنهاء دور الطبيب، الذى لا غنى عنه مهما تقدمت الحياة.

وتستهدف المرحلة الأولى إطلاق أجهزة الهولوجرام بالجامعات الحكومية ثم الجامعات الخاصة، والشركة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع كل من وزارتى التعليم والصحة والشباب والرياضة، لتوفير الجهاز بالجامعات والمدارس والمراكز التجارية والأندية الرياضية، وكان من المفترض إطلاقه مع بداية العام الدراسى الجديد إلا أن الموافقات والتراخيص لم تنته حتى الآن.

وسيتم ربط التقارير الصادرة عن الجهاز بطلب القبول فى الجامعات، حيث سيتوافر الجهاز بأعداد مناسبة فى كل جامعة مما يوفر من الوقت والمجهود والتكلفة لصاحب الخدمة.

ويعتبر توفيره فى الأندية الرياضية العميل الأول حيث يحتاج الرياضيون إلى فحوصات دورية على أجسامهم والعناصر التى يحتاجونها لتأهيل أفضل.

وتتفاوض الشركة مع منصات حجز الكشوفات ومحتمع الأطباء ذوى التقييم الأعلى فى مصر، والتى ستمكنها من ترشيح 3 أطباء مختلفي التقييم والتكلفة يمكنه اختيار ما يناسبه منهم.

ويتكون هيكل ملكية الشركة من نورا أباظة الرئيس التنفيذى ومؤسس الشركة، وشركة فيكيز ايه اي المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى، والتى تمثل الجانب التقنى بالشركة، ويمثلها أحمد محفوظ الرئيس التنفيذي للشركة وعدة صناديق استثمارية سعودية.