دكتور أيه أى سيلف تستهدف جمع تمويلات بقيمة 25 مليون دولار حتى نهاية 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“دكتور أيه أى سيلف” المتخصصة فى الكشف الطبى عن طريق الهولوجرام القيام بجولات تمويلية بقيمة 25 مليون دولار خلال عامين، مقسمة إلى جولتين، الأولى بقيمة 8 ملايين دولار، و17 مليون دولار في جولة ثانية، حسبما قالت نور أباظة، الرئيس التنفيذى للشركة.
وأضافت أباظة فى تصريحات لـ”البورصة”، أن حصيلة الجولة الأولى من المقرر استخدامها فى الحصول على بعض الرخص ومتطلبات التأسيس، والتوسع على مستوى الأسواق الإقليمية فى أجهزة الهولوجرام التى تستخدمها المنصة.
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وأضافت أن الجولة الأولى من 8 ملايين دولار تنقسم لثلاث مراحل منها مليونا دولار لاستخدامها فى الحصول على الرخص والتعاقدات وغيرها من أدوات التأسيس، و3 ملايين دولار للإنتاج و3 أخرى فى التوسع على مستوى الأسواق الخارجية فى أجهزة الهولوجرام.
وتابعت أن الجولة الثانية تبلغ 17 مليون دولار لإنشاء وتأسيس تطبيق يتم استخدامه على الهاتف المحمول، وتأسيس مركز للبيانات يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعملاء.
وأوضحت أن“دكتور أيه أى سيلف” ستبدأ تقديم خدماتها فى السوق المصري فى بداية العام المقبل عن طريق توفير جهاز هولوجرام فى كل جامعة وناد طبي وربطها بتطبيق الهاتف المحمول لإجراء الفحوصات اللازمة، وقامت الشركة بالفعل بإطلاق خدماتها فى المملكة العربية السعودية.
وتستهدف الشركة التوسع فى الأسواق العربية والخليجية العام المقبل بعد الانتهاء من التراخيص فى مصر والسعودية، وتليها أمريكا وأوروبا، حيث تلقت طلبات من بعض الدول لتقديم خدماتها من أبرزها فرنسا.
وأطلقت أباظة، على برنامجها“سيلف دكتور” باعتبار أنه يلازم كل شخص طول الوقت فى الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والأندية والمراكز التجارية بالإضافة إلى أنه سيتم توفيره عن طريق الهاتف المحمول، حيث يتم تشغيله وتزويده بخدمات الذكاء الاصطناعى. كيف ترى الشركات الناشئة تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال؟
وتابعت أن فكرة المنصة تقوم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الصحة عن طريق جمع البيانات عن الشخص عن طريق الوقوف أمام جهاز الهولوجرام والتحدث مع البرنامج وتحليل العميل جسديًا وعقليًا، ومن ثم تثقيفه بالتمارين اللازمة والعادات المفيدة التى يحتاجها.
ويبدأ البرنامج بإعطاء النصائح لتعديل أسلوب الحياة ليصبح أفضل، ثم التدخل بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم عن طريق الطعام، إلا أنه لا يعطى أي نصائح علاج كيميائية.
وتتم العملية من خلال قياس نسبة المعادن والفيتامينات والضغط والسكر وغيرها من التحاليل عن طريق نبضات كهرومغناطيسية على اليد، كما لديه نموذج توقع للتنبأ بالأمراض التى يمكن أن تعانى منها الحالة حال الاستمرار على نفس العادات السيئة.
وعن طريق الذكاء الاصطناعى امتلك البرنامج جميع الكتب التى تم إصدارها منذ نشأة الطب وحتى البحوث الطبية التى يتم إصدارها وقت تشخيص الحالة، مما يمكنه من تشخيص الحالة وتوجيهها للطبيب المختص بأفضل شكل ممكن، وعن طريق التطبيق الذى سيتوفر على الهاتف قريبا سيمكنه عرض البيانات التاريخية للحالة على الطبيب مما يمكنه من تشخيص العلاج بأفضل وأسرع شكل ممكن.
ونوهت أباظة، أن هذا البرنامج هو أداة لمساعدة الطبيب على تشخيص الحالة بشكل أفضل، وليس لإنهاء دور الطبيب، الذى لا غنى عنه مهما تقدمت الحياة.
وتستهدف المرحلة الأولى إطلاق أجهزة الهولوجرام بالجامعات الحكومية ثم الجامعات الخاصة، والشركة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع كل من وزارتى التعليم والصحة والشباب والرياضة، لتوفير الجهاز بالجامعات والمدارس والمراكز التجارية والأندية الرياضية، وكان من المفترض إطلاقه مع بداية العام الدراسى الجديد إلا أن الموافقات والتراخيص لم تنته حتى الآن.
وسيتم ربط التقارير الصادرة عن الجهاز بطلب القبول فى الجامعات، حيث سيتوافر الجهاز بأعداد مناسبة فى كل جامعة مما يوفر من الوقت والمجهود والتكلفة لصاحب الخدمة.
ويعتبر توفيره فى الأندية الرياضية العميل الأول حيث يحتاج الرياضيون إلى فحوصات دورية على أجسامهم والعناصر التى يحتاجونها لتأهيل أفضل.
وتتفاوض الشركة مع منصات حجز الكشوفات ومحتمع الأطباء ذوى التقييم الأعلى فى مصر، والتى ستمكنها من ترشيح 3 أطباء مختلفي التقييم والتكلفة يمكنه اختيار ما يناسبه منهم.
ويتكون هيكل ملكية الشركة من نورا أباظة الرئيس التنفيذى ومؤسس الشركة، وشركة فيكيز ايه اي المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى، والتى تمثل الجانب التقنى بالشركة، ويمثلها أحمد محفوظ الرئيس التنفيذي للشركة وعدة صناديق استثمارية سعودية.
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