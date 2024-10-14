فليكسى كود لأنظمة البرمجيات تستهدف الوصول إلى 100 عميل بنهاية 2024

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- Al-Borsa News) تستهدف شركة“فليكسى كود” العاملة في مجال أنظمة البرمجيات الوصول بعدد عملائها إلى 100 عميل بنهاية العام الجارى، حيث تخطط للتوسع في السعودية والإمارات والكويت، حسبما قال محمود إسماعيل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.
وتخطط“فليكسى كود” لبناء خطة تسويقية جديدة بداية العام القادم تهدف إلى زيادة توسعاتها والانطلاق نحو النمو.
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وبحسب بيانات البنك المركزى بلغت صادرات مصر من تصميم البرمجيات نحو 490 مليون دولار خلال 2023 بنمو سنوى 20%.
وأوضح إسماعيل أن الشركة تعمل في أنظمة البرمجيات، وتقدم خدماتها للمواقع والتطبيقات الهاتفية و”ERP System” و”CRM”، وتتولى بناء المشروع من الفكرة حتى تسليمه للعميل جاهزًا للعمل، كما تتابع هذه المشاريع لمدة 6 أشهر مجانًا، ومن ثم تقدم باقات بحسب نوع الخدمة. 2 مليار جنيه حجم استثمارات“جيديا مصر”.. وتخطط لمضاعفة حجم أعمالها 7 أضعاف
وتابع أن الشركة قامت بتنفيذ 10 مشاريع منذ نشأتها العام الماضي، منها 7 في مصر و2 في السعودية ومشروع واحد في تركيا.
وشمل المشروعان في السعودية“مزارع” وهو تطبيق خاص بالزراعة، و”سعودي دايتس” خاص ببيع وتجارة التمور، بينما تدير مشروع“تركي سبلاير” في تركيا وهو خاص بالتجارة الإلكترونية.
ويعد أبرز المشروعات التي تعمل عليها الشركة في مصر“أو دييل” الذي يعمل في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، و”آب تاون إيتس” وهو خاص بشركة مطاعم تقوم بتوصيل الطعام وتحتاج لنظام الدفع وشحنات البضائع.
وأشار إسماعيل إلى أن الشركة بدأت بتمويل ذاتي، فضّل عدم الإفصاح عن الرقم، كما ستستمر خلال الفترة المقبلة بنفس التمويل دون الحاجة إلى القيام بأي جولات تمويلية.
بقلم:
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