فليكسى كود لأنظمة البرمجيات تستهدف الوصول إلى 100 عميل بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“فليكسى كود” العاملة في مجال أنظمة البرمجيات الوصول بعدد عملائها إلى 100 عميل بنهاية العام الجارى، حيث تخطط للتوسع في السعودية والإمارات والكويت، حسبما قال محمود إسماعيل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وتخطط“فليكسى كود” لبناء خطة تسويقية جديدة بداية العام القادم تهدف إلى زيادة توسعاتها والانطلاق نحو النمو.

موضوعاتجمعية الضرائب تطرح خارطة طريق للإصلاحات المطلوبة مسح لـ”البورصة”: توقعات بتثبيت الفائدة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم “بايلى” تستهدف جولة تمويلية بقيمة 300 ألف دولار قبل نهاية العام

وبحسب بيانات بلغت صادرات مصر من تصميم البرمجيات نحو 490 مليون دولار خلال 2023 بنمو سنوى 20%.

وأوضح إسماعيل أن الشركة تعمل في أنظمة البرمجيات، وتقدم خدماتها للمواقع والتطبيقات الهاتفية و”ERP System” و”CRM”، وتتولى بناء المشروع من الفكرة حتى تسليمه للعميل جاهزًا للعمل، كما تتابع هذه المشاريع لمدة 6 أشهر مجانًا، ومن ثم تقدم باقات بحسب نوع الخدمة.

وتابع أن الشركة قامت بتنفيذ 10 مشاريع منذ نشأتها العام الماضي، منها 7 في مصر و2 في السعودية ومشروع واحد في تركيا.

وشمل المشروعان في السعودية“مزارع” وهو تطبيق خاص بالزراعة، و”سعودي دايتس” خاص ببيع وتجارة التمور، بينما تدير مشروع“تركي سبلاير” في تركيا وهو خاص بالتجارة الإلكترونية.

ويعد أبرز المشروعات التي تعمل عليها الشركة في مصر“أو دييل” الذي يعمل في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، و”آب تاون إيتس” وهو خاص بشركة مطاعم تقوم بتوصيل الطعام وتحتاج لنظام الدفع وشحنات البضائع.

وأشار إسماعيل إلى أن الشركة بدأت بتمويل ذاتي، فضّل عدم الإفصاح عن الرقم، كما ستستمر خلال الفترة المقبلة بنفس التمويل دون الحاجة إلى القيام بأي جولات تمويلية.





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