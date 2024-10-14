مؤسسة الدوحة للأفلام تدعو المتطوعين لدعم نجاح مهرجان أجيال السينمائي 2024

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر؛ 13أكتوبر 2024: تدعو مؤسسة الدوحة للأفلام المواطنين والمقيمين في قطر الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق للتطوع في مهرجان أجيال السينمائي 2024. تعدّ هذه التجربة فرصة فريدة للمساهمة في أحد أهم الأحداث الثقافية في المنطقة، وتعزيز الروح المجتمعية، والتواصل مع المهتمين بهذا القطاع من خلفيات ثقافية متنوعة.
يُقام مهرجان أجيال السينمائي في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر 2024، ويعدّ حدثًا رئيسيًا على أجندة قطر الثقافية، حيث يعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم مظهراً قوة السينما في توحيد الثقافات وتعزيز قيم التآزر والتفاهم وتقديم مفاهيم جديدة حول القصص والتجارب العالمية. يمكن للمهتمين الذين تتراوح أعمارهم من 18 عامًا وما فوق التسجيل على موقع مؤسسة الدوحة للأفلام اعتبارًا من 14 أكتوبر فصاعدًا على
وفي تعليقها على أهمية برنامج المتطوعين، قالت فاطمة حسن الرميحي مديرة مهرجان أجيال السينمائي والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "المتطوعون هم جوهر مهرجان أجيال السينمائي، ويلعبون دورًا محوريًا في خلق أجواء ديناميكية وترحيبية، ويتركون تأثيرًا بالغاً في إنجازاته. بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، يساهم متطوعو أجيال في جعل مهرجان أجيال تجربة مميزة للجميع. فبرنامج المتطوعين لدينا أكثر من مجرد فرصة للمساهمة في نجاح المهرجان، فهو منصة للشباب لاكتساب الثقة وتعلم مهارات جديدة والنمو ليصبحوا أعضاء نشطين في مجتمعنا. ولهذا ندعو كل من يحمل في نفسه حب السينما والثقافة، للانضمام إلينا ومساعدتنا في تقديم نسخة لا تُنسى من أجيال".
يعدّ برنامج المتطوعين في مهرجان أجيال مثالاً فريداً على الروح المجتمعية التي تعززها مؤسسة الدوحة للأفلام، ويوفر الفرصة للمواطنين والمقيمين في قطر لاكتساب الخبرات العملية في قطاع صناعة الأفلام الحيوي الذي يشهد نمواً ملحوظاً، والتفاعل مع العاملين فيه، والعمل في مختلف أقسام المهرجان لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية.
سيتعرف المتطوعون في المهرجان على العمليات الداخلية للحدث الثقافي الرئيسي بما في ذلك عمليات المواقع، ولجنة تحكيم أجيال، والنقل، وخدمات الضيوف، والتسجيل، وغيرها. بالإضافة إلى اكتساب خبرة قيمة، يتم منح جميع متطوعي أجيال شهادة تقدير نظير مشاركتهم ومساهمتهم المهمة.
سيعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 أفضل ما تقدمه السينما العالمية من إنتاجات، وبرنامج "صنع في قطر"، ومعرضاً متعدد الوسائط، وغيرها من الفعاليات. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريباً.
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