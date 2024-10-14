stc tv تفوز بجائزة "أفضل استراتيجية لصوت العميل" خلال مؤتمر "تحسين تجربة العملاء والولاء" في الرياض

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- Hewar Group) الرياض، المملكة العربية السعودية، XX أكتوبر 2024: أعلنت stc tv، المنصة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن فوزها بجائزة "أفضل استراتيجية لصوت العميل"، وذلك خلال المؤتمر السنوي " تجربة العملاء والولاء" الذي أُقيم مؤخراً في الرياض.
يأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود stc tv المتواصلة في تطوير استراتيجيات مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء، ويُبرز التزامها بتقديم تجارب استثنائية تركز على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة من خلال استراتيجية "صوت العميل" (VoC) التي تعتمد على جمع وتحليل البيانات للحصول على رؤى معمقة لتفضيلاتهم. وتعكس هذه الاستراتيجية توظيف الشركة للابتكار والحلول الرقمية المتطورة التي تسهم في توفير تجارب سلسة ومتميزة للمستخدمين، بينما تواصل "إنتغرال" تطوير آلية متابعة ملاحظات العملاء بهدف تقديم تجارب ترفيهية لا مثيل لها.
وتقدم منصة stc tv تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المحتوى المتنوع وتصميم سهل الاستخدام وميزات تخصيص متطورة. وقد حققت المنصة نسبة رضا عملاء بلغت 86٪ في عام 2024 نتيجة لدمج أداة تحليل الملاحظات المعززة بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ تحسينات استراتيجية.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ النسخة الثالثة من مؤتمر تجربة العملاء و الولاء في المملكة العربية السعودية شهدت تقديم ابتكارات مبنية على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطلبية تطلعات العملاء المتنامية. وحضر القمة نبخة من الخبراء وقادة الرأي من 14 قطاعاً، شاركوا أفكارهم واستعرضوا أحدث التوجهات في مجالات تجربة العملاء والولاء وخدمة العملاء والتحول الرقمي، إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة.
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