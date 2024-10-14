قرية سند تستحدثُ برنامج محاكاة جديداً لتسهيل السفر وسلامة الطرق لأصحاب الهمم

(MENAFN
- Diamond-Developers) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 07أكتوبر 2024: أطلقت قرية سند، المركز الأكبر في المنطقة لفهم اضطرابات التوحد والاضطرابات ذات الصلة، والواقعة في المدينة المستدامة - دبي، برنامجها الجديد لمحاكاة السفر وسلامة الطرق خلال معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024. يعزز برنامج المحاكاة الجديد والمبتكر من ثقة المشاركين في قدرتهم على التصرف والاعتماد على الذات إلى حدٍّ كبير؛ الأمر الذي يقلل لديهم مشاعر القلق والتوتر المتعلقة بالسفر من خلال وضعهم في مواقف مماثلة مطابقة للواقع الحقيقي ضمن بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، مع التركيز على تكرار هذه المواقف بُغية اعتيادها وترسيخها في ذاكرتهم.
يشكل هذا البرنامج إضافةً مهمة برامج المحاكاة التي تقدمها قرية سند لطلابها حالياً والتي تهدف لإعداد وتحضير الطلبة للتعامل مع سيناريوهات الحياة الواقعية، بما في ذلك محاكاة السوبر ماركت والعيادة وصالون الحلاقة والمقهى وصالة المطار، مما يمنح الطلبة فرصة التدريب على جميع هذه المواقف واكتساب المهارات المطلوبة للتعامل مع هذه المواقف.
يتضمن برنامج السفر وسلامة الطرق الجديد محاكاة تفصيلية للمطار تعرّف المشاركين بجميع خطوات إجراءات السفر الجوي؛ بدايةً من إنجاز إجراءات السفر وصولاً إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، كما يتضمن محاكاة لتحديات عبور الطرق وفهم إشارات المرور، في بيئة آمنة تهدف إلى العبء الحسي الذي قد يواجهه الأفراد ذوو التوحد في هذه المواقف، كما يُسهم البرنامج في تقليل المخاطر المتعلقة بالاستخدام اليومي للطرق وتعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع هذه المواقف بثقة أكبر.
وقال فارس سعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة قرية سند: "من خلال توسيع برنامج المحاكاة الخاص بنا ليشمل السفر وسلامة الطرق، نحن نُمكّن الأطفال والشباب ذوي التوحد من اكتساب الأدوات والمهارات التي يحتاجونها للتعامل مع اثنين من أكثر المواقف الحياتية تحدياً، وهما السفر الجوي وعبور الطرق. ونحن نرى أن هذا البرنامج يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تمكين الأفراد من تحقيق قدر أكبر من الاستقلال والثقة في حياتهم اليومية، ويمثل إسهاماً مهماً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الإدماج وإمكانية الوصول للجميع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لدمج وتمكين أصحاب الهمم."
وإلى جانب عرض برنامج السفر وسلامة الطرق في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024"، تستضيف قرية سند أول مؤتمر على الإطلاق لتحليل السلوك التطبيقي (ABA) في الإمارات العربية المتحدة. سيجمع المؤتمر في يومه الافتتاحي مجموعة من كبار الاخصائيين والخبراء لاستكشاف التطورات في تحليل السلوك التطبيقي ومشاركة أفضل الممارسات ذات العلاقة في هذا المجال، وسوف يعزز هذا الحدث البارز قدرة المنطقة على دعم الأفراد ذوو التوحد والاضطرابات ذات الصلة.
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