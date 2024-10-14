معهد BIBF يقدم برنامجاً متخصصاً في مسح مخاطر التأمين لهيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 13 أكتوبر 2024: قدم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF)) برنامج تدريبي متخصص في دراسة مخاطر التأمين، والذي تم تقديمه لهيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان الشقيقة. تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية المصممة خصيصًا لقطاع التأمين.
وعلى مدار خمسة أيام من التدريب المكثف، تلقى المشاركون منهج شامل عن تحليل تقارير فحص المخاطر وأهميتها في اتخاذ قرارات مستنيرة لشركات التأمين، وغطى مواضيع رئيسية مثل عمليات تقييم مخاطر الممتلكات، وأهمية وفوائد تقارير فحص المخاطر، ومبادئ وأفضل ممارسات فحص المخاطر، والتمييز بين هذه التقارير وتعديل الخسائر، والتطبيقات العملية من خلال زيارات الموقع وإعداد التقارير.
وكان من أبرز ما في البرنامج تجربة تعليمية عملية، حيث أجرى المشاركون زيارة ميدانية لتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة عملية، وتعميق فهمهم لعملية فحص المخاطر.
وقد أشرف على البرنامج السيد علي البنا، وهو مهندس مخاطر محترف يتمتع بخبرة في التأمين وإدارة المخاطر والسلامة من الحرائق والهندسة، حيث قدم للمشاركين رؤى قيمة حول أفضل الممارسات في إدارة المخاطر.
وقالت السيدة منال مشكور، رئيسة مركز التأمين في معهد BIBF)): "يعكس هذا البرنامج المتخصص التزام المعهد برفع المعايير المهنية في قطاع التأمين وتحسين مهارات الثروة البشرية، وتعزيز مكانة المعهد كمؤسسة رائدة في مجال التدريب على التأمين في المنطقة".
MENAFN14102024007102015274ID1108775186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.