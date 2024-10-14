النجداوي: ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون - أرقام

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدّر نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي، أن يصل إنتاج ثمار الزيتون خلال موسم 2024 إلى حوالي 275 ألف طن، فيما سيبلغ إنتاج زيت الزيتون ما بين 26 إلى 30 ألف طن.

وأكد النجداوي لإذاعة "حياة إف إم"، أن سعر تنكة زيت الزيتون ارتفع بنسبة 5%، حيث سيتراوح سعر التنكة هذا العام بين 95 و110 دنانير.



وبيّن أن الزيتون يُعتبر "ذهب الأردن" نظرًا لأهميته الاقتصادية في ظل عدم توفر الموارد النفطية، مشيرًا إلى نجاح القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام في فتح أسواق خارجية لمنتجات الزيتون الأردنية.



وأضاف النجداوي أن معاصر الزيتون حافظت خلال السنوات العشر الماضية على تكلفة عصر كيلو الزيتون بحد أقصى 65 قرشًا، مع تقديم خصومات للكميات الكبيرة.



وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الزراعة في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي.



من جانبه، أوضح عبادة الكيالي، رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون الأردنية، أن صادرات الأردن من منتجات الزيتون لا تزال متواضعة، إذ لا تتجاوز 3000 طن سنويًا.



وأكد أن الأسواق الخليجية تعد من أبرز المستهلكين لمنتجات الزيتون الأردني نظرًا لجودته العالية وزيادة الطلب عليه بشكل مستمر.

