النجداوي: ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون - أرقام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قدّر نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي، أن يصل إنتاج ثمار الزيتون خلال موسم 2024 إلى حوالي 275 ألف طن، فيما سيبلغ إنتاج زيت الزيتون ما بين 26 إلى 30 ألف طن.
وأكد النجداوي لإذاعة "حياة إف إم"، أن سعر تنكة زيت الزيتون ارتفع بنسبة 5%، حيث سيتراوح سعر التنكة هذا العام بين 95 و110 دنانير.
وبيّن أن الزيتون يُعتبر "ذهب الأردن" نظرًا لأهميته الاقتصادية في ظل عدم توفر الموارد النفطية، مشيرًا إلى نجاح القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام في فتح أسواق خارجية لمنتجات الزيتون الأردنية.
وأضاف النجداوي أن معاصر الزيتون حافظت خلال السنوات العشر الماضية على تكلفة عصر كيلو الزيتون بحد أقصى 65 قرشًا، مع تقديم خصومات للكميات الكبيرة.
وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الزراعة في تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أوضح عبادة الكيالي، رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون الأردنية، أن صادرات الأردن من منتجات الزيتون لا تزال متواضعة، إذ لا تتجاوز 3000 طن سنويًا.
وأكد أن الأسواق الخليجية تعد من أبرز المستهلكين لمنتجات الزيتون الأردني نظرًا لجودته العالية وزيادة الطلب عليه بشكل مستمر.
MENAFN14102024000151011027ID1108775144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.