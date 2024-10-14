مجموعة EBC المالية توسع قدراتها في إدارة الأصول من خلال الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية الثاني

توسعت مجموعة EBC المالية من خلال الحصول على ترخيص جديد للخدمات المالية الأسترالية، مما يعزز قدراتها العالمية في إدارة الأصول للعملاء المؤسسيين وأصحاب الثروات العالية

حصلت شركة EBC على ثاني شهادة AFSL، مما أدى إلى توسيع خدمات إدارة الأصول العالمية للأفراد والمؤسسات ذوي الملاءة المالية العالية.

AUSTRALIA, October 14, 2024 /EINPresswire / -- في خطوة مهمة نحو توسيع نطاق إدارة الأصول العالمية، حصلت مجموعة EBC المالية (EBC) بنجاح على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لإدارة الأصول من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). يعزز هذا الاستحواذ قدرة EBC على تقديم حلول استثمارية متطورة للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المحترفين والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية (HNWIs) في جميع أنحاء العالم. من خلال تأمين ترخيص الخدمات المالية الأسترالية، لا تعمل EBC على تعميق حضورها في أستراليا فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز قدرتها على خدمة العملاء في جميع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الأوسع لتقديم خدمات إدارة الأصول المتنوعة والمنظمة على نطاق عالمي.

ويعزز الترخيص الجديد، الذي صدر لشركة EBC Asset Management Pty Ltd، العروض الحالية للمجموعة. وهو يكمل ترخيص EBC الحالي للاستشارات المالية العامة، مما يعزز قدرة المجموعة على تقديم مجموعة شاملة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات الأصول مثل العقارات والدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة، بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. ويمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في جهود EBC المستمرة لتوسيع نظامها المالي العالمي.

الاستراتيجية العالمية: معالجة مشهد استثماري متطور

مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات السوق، يسعى المزيد من أصحاب الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين إلى حلول مستقرة لإدارة الأصول. إن استحواذ EBC على AFSL لإدارة الأصول هو استجابة استراتيجية لهذه الديناميكيات المتغيرة، مما يمكّن الشركة من تقديم خيارات استثمار مرنة وتعزيز الوصول إلى السوق. من خلال تأمين هذا الترخيص، تتمتع EBC بمكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات استثمارية موثوقة ومتنوعة، ليس فقط في أستراليا ولكن في جميع الأسواق العالمية، مما يضمن للعملاء في جميع أنحاء العالم الاستفادة من خبرة EBC في البيئات المنظمة والشفافة مثل أستراليا.

في السابق، بموجب ترخيص AFSL للاستشارات المالية العامة، قدمت EBC مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكل من العملاء من الأفراد والجملة. ويسمح الترخيص الجديد لـ EBC بتقديم خدمات متخصصة حصريًا للعملاء من الأفراد على مستوى العالم. وتشمل هذه الخدمات المشورة العامة بشأن المنتجات المالية بشأن خطط الاستثمار المُدارة (باستثناء خدمات المحافظ الموجهة للمستثمرين) والأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت EBC الآن مرخصة لتسهيل معاملات المنتجات المالية، بما في ذلك إصدار أو التقدم بطلب للحصول على أو الاستحواذ أو تغيير أو التخلص من المصالح في خطط الاستثمار المُدارة والأوراق المالية. ويمتد هذا أيضًا إلى تقديم خدمات الحراسة التي توفر حماية وشفافية معززة لأصول العملاء.

صرح كريس وانج، رئيس مجموعة EBC المالية في أستراليا، قائلاً: "إن الحصول على هذا الترخيص يعكس التزامنا بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية مع توسيع قدراتنا في إدارة الأصول. نحن ملتزمون بتقديم محفظة استثمارية متنوعة وقوية مصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة للأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين".

التوسع الاستراتيجي في سوق أصحاب الثروات العالية في أستراليا

أستراليا هي موطن لعدد كبير من أصحاب الثروات العالية، مع ما يقرب من 400 ألف فرد تتجاوز أصولهم مليون دولار أمريكي. من خلال الحصول على ترخيص إدارة الأصول الأسترالي، تتمتع EBC بوضع يسمح لها بالاستفادة من هذه السوق، وتقديم استراتيجيات استثمارية تلبي على وجه التحديد احتياجات إدارة الثروات لسكان أستراليا ذوي الثروات العالية المتزايدة، بما في ذلك حلول المكاتب العائلية ومنتجات الاستثمار الدولية. ستساعد الخبرة العالمية التي تتمتع بها EBC العملاء أيضًا على التنقل عبر التعقيدات التنظيمية وتحسين الاستثمارات عبر الحدود..

وأضاف وانج: "نرى إمكانات هائلة في قطاع أصحاب الثروات العالية المتنامي في أستراليا. ويتمثل هدفنا في الاستفادة من خبرتنا العالمية لمساعدة المستثمرين على تحسين محافظهم الاستثمارية من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة ومبتكرة. كما نخطط لتوسيع خدماتنا لتشمل إدارة المكاتب العائلية ومنتجات استثمارية عالمية أخرى في المستقبل القريب".

خدمات الحراسة والمكاتب العائلية: جوهر النمو المستقبلي

تعد خدمات الحراسة، التي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية EBC طويلة الأجل، إضافة حيوية لعروض الخدمات التي تقدمها EBC في أستراليا. ومن خلال خدمات الحراسة، تضمن EBC فصل أموال العملاء، وتعزيز شفافية الأصول والامتثال. ستقدم خدمات المكاتب العائلية المخطط لها من EBC دعمًا مخصصًا لإدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء المؤسسيين، ومعالجة احتياجات إدارة الثروات المعقدة عبر الأصول وعبر الحدود، بما في ذلك تحسين الضرائب وميراث الثروة، مما يعزز قدرة EBC على خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.

مع ترخيص إدارة الأصول الجديد، تواصل مجموعة EBC المالية تعزيز حضورها العالمي، وتقديم خدمات مالية متميزة للعملاء بالجملة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع مهمة EBC الأوسع نطاقًا المتمثلة في تقديم حلول استثمارية متطورة تلبي المتطلبات المتطورة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.worldwide.



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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدافع شركة EBC عن ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد شركة EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

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