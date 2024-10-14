استيراد بنك يتخارج بنجاح من استثمار عقاري متوارث

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- FinMark Communications) المنامة - 13 أكتوبر- 2024: أعلن استيراد بنك، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن نجاحه في التخارج من استثمار "سكني" العقاري، والذي يتكون من أصول عقارية سكنية متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية البنك الجديدة وجهوده لإعادة هيكلة وبيع الأصول القديمة بهدف توفير سيولة نقدية للمستثمرين.
وتعليقًا على التخارج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك، السيد أحمد عبدالرحمن: "يمثل هذا التخارج إنجازًا مهمًا آخر لاستيراد بنك في إطار الجهود المستمرة لإعادة هيكلة محافظنا الاستثمارية. قدرتنا على إدارة وتنفيذ هذه الصفقة تُظهر قوة استراتيجيتنا والتزامنا بإعادة رأس المال إلى مستثمرينا بينما نعمل على الإدارة الفعالة والتخارج من الاستثمارات طويلة الأمد، نركز أيضًا على تقديم فرص جديدة تتماشى مع استراتيجيتنا الحالية للاستثمار في أصول تولد دخلاً متنوعاً وذات أداء قوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة."
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