5 أسباب ذهبية ستجعلك تلتهم طبقا من الرمان يوميا

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتميز الرمان بنكهته المميزة وقيمته الغذائية، كما أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية بما يشمل التحكم في ضغط الدم والوقاية من العدوى وتعزيز الذاكرة وتحسين أداء التمارين الرياضية والوقاية المحتملة من السرطان. كما أن تناول الرمان بانتظام يمكن أن يعزز المناعة ويحسن مستويات الدهون ويدعم الصحة العامة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.

ويُظهر التحليل الغذائي أن وعاء واحد (144 غراما) من الرمان يحتوي على 93 سعرة حرارية و2.30 غراما من البروتين و20.88 غراما من الكربوهيدرات و0.14 غراما من الدهون. إن دمج الرمان في النظام الغذائي يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة، سواء تم تناوله طازجًا أو كعصير أو إضافته إلى وصفات الطعام المختلفة والسلطات، كما تشمل بعض أسباب أهمية تناول طبق من الرمان يوميًا، ما يلي:

التحكم في ضغط الدم إذا كان الشخص يعاني من تقلبات ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، فينبغي أن يحرص على تناول الرمان. تشير الأبحاث التي أجريت على الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي.

مكافحة العدوى أظهرت مستخلصات الرمان خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات بفاعلية مميزة. إن تناول طبق من الرمان يوميًا يحسن من دفاعات الجسم ضد الأمراض ويحافظ على اللياقة والقوة.

تحسين الذاكرة أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لعصير الرمان لمدة شهر يعزز الذاكرة البصرية واللفظية. كما أنه واعد في علاج ضعف الذاكرة بعد جراحة القلب ومرض الزهايمر.

تحسين أداء التمارين الرياضية إن تناول طبق من الرمان قبل ممارسة الرياضة فكرة مذهلة. بفضل محتواه من النترات، يعمل الرمان على تحسين تدفق الدم إلى العضلات عند تناوله قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، مما يعزز الأداء الرياضي. كما يحمي عصير الرمان الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة الدهون في الدم من الأكسدة وقد يمنع تراكم اللويحات الشريانية. كما تبين أن زيت بذور الرمان يحسن معايير الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وقاية محتملة من السرطان تظهر مكونات مثل البوليفينول في الرمان تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان البروستاتا والرئة، ولها خصائص وقائية كيميائية ضد سرطان الثدي. إن تناول وعاء من الرمان كل يوم يمكن أن يوفر مركبات حيوية تقلل الالتهاب وتوفر فوائد في حالات مثل هشاشة العظام عن طريق إصلاح الغضاريف التالفة.