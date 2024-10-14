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استأجرت قاتلاً محترفاً لقتل ابنتها..فقتلها

10/14/2024 12:04:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استأجرت هندية قاتلاً محترفاً لقتل ابنتها رفضاً لعلاقتها الغرامية الجديدة، لكن السحر انقلب عليها إذ تصادف أن من اختارته لتنفيذ المهمة، كان عشيق ابنتها.

وفي التفاصيل، خرجت
ألكا ديفي 42 عاماً من منزلها في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأثارت قلق زوجها بسبب تأخرها في العودة مساءً، وإغلاق هاتفها.

وفي اليوم التالي، عثرت الشرطة في ولاية أوتار براديش على جثتها في حقل قمح قريب من مركز الشرطة. واتهم الزوج
رجلين من سكان قريته يدعيان أخيليش وأنيكيت بقتل زوجته، ومحاولة إغواء وخطف ابنته أيضاً.

على الفور داهمت الشرطة منزل المدعو أخيليش، فعثرت على الفتاة في منزله، فأنقذتها وأعادتها إلى المنزل، ووضعت أخيليش خلف القضبان.


انتقام أم وابنتها

لكن التحقيقات كشفت قصة انتقام صادمة بين أم وابنتها حسب موقع "أن دي تي في" الهندي، إذ تبيّن أن ألكا ديفي اتفقت مع شخص يُدعى سوبهاش، قبض عليه لاحقاً، باصطحاب ابنتها إلى منزل والدتها في قرية بعيدة، لقتلها هناك مقابل 600 دولار.

إلا أن ما لم تكن الأم تعرفه أن سوبهاش 38 عاماً، الذي قضى 10 سنوات في السجن، هو عشيق الفتاة القاصر، وأحضر لها هاتفاً محمولاً ليكونا على تواصل مستمر.

عرضت الفتاة القاصر الزواج على سوبهاش مقابل قتل والدتها التي تريد التخلص منها، فوضعا خطة مُحكمة لخداع الأم والحصول على المال دون قتلها.

لكن الأم نكثت بوعدها بعدما ظنّت أنه نفذ مهمته، ففاجأها بالحضور إلى منزلها مع ابنتها وخنقا الأم ثم رميا الجثة في حقل القمح.

ورغم فرارهما من موقع الجريمة تمكنت الشرطة من القبض عليهما لاحقاً.


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