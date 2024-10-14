ماسة تغيّر حياة هندي مُثقل بالديون

MENAFN - Khaberni) خبرني - تغيّرت حياة هندي مُثقل بالديون رأساً على عقب، بعدما عثر على قطعة من الألماس قّدرت قيمتها بحوالى 100 ألف دولار.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، عثر راجو جوند (40 عاماً) على حجر لامع خلال تنقيبه مع أخيه عن معادن نفيسة بين حقول ولاية ماديا براديش الهندية.

وتسمح "المؤسسة الوطنية لتنمية المعادن" التابعة للحكومة للمواطنين باستئجار الأراضي والمناجم الضحلة مقابل بضع مئات من الروبيات، للحصول على فرصة التنقيب عن ثروة هائلة محتملة.





عرضها للبيع

سارع راجو وشقيقه إلى المنزل حيث أقدمت والدتهما على تنظيفه من التراب، ثم توجّها به إلى "مكتب الماس" المحلي لتقييمه، فتبين أنّه "ألماس حر" من نوع 19.22 قيراط صافٍ.



خفق قلبا الرجلين عند سمعا كلام المدقق، الذي أبلغهما أنه سيتم بيع الحجر في مزاد حكومي، مُقدّراً أن يحقق مبيعاً لا يقل عن 100 ألف دولار.

يشكل هذا الرقم مبلغاً هائلاً بالنسبة إلى راجوا الذي يقضي أيامه في القيام بوظائف مُضنية لتلبية حاجاته الأساسية، حيث يكسب نحو 4 دولارات يومياً مقابل عمله في مجالات مختلفة مثل الحقول، مناجم الماس في ماديا براديش، أو كسائق جرار لمزارع غني.





بانتظار الحصول على الثروة

أنشأ راجو حساباً مصرفياً، ويأمل في استخدام أموال الماس لسداد ديونه التي تقدر بـ6 آلاف دولار، وهو أمر لو عمل كل يوم، لكان سيستغرق أكثر من أربع سنوات لسداده.

لكنه حتى الآن لم يقبض شيئاً بانتظار المزاد الحكومي العلني، حيث تأخذ الدولة نسبة 11% كضريبة ويستلم راجو الباقي.

وبعد سداد الدين، سيقسم راجو بين عائلته، التي تضم والديه وزوجته وأطفاله السبعة وعائلتي شقيقه الأصغر وأخته.

وبعد ذلك سيستثمر في تعليم جميع الأطفال وبناء المنازل وشراء بعض الأراضي وربما جراراً جديداً، مؤكداً انه سيعمل بجد للعثور على المزيد.



