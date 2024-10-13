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الإمارات تدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر (اونروا) في القدس الشرقية

10/13/2024 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 13 - 10 (كونا) -- ادانت دولة الإمارات بشدة اليوم الاحد اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة مقر وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في القدس الشرقية المحتلة وايقاف انشطتها واقامة مستوطنة مكانها مؤكدة رفضها لجميع الاجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي اعرابها عن رفض الإمارات القاطع لمصادرة المقرات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها أو تعريض حياة عامليها إلى الخطر.
وثمنت الهاشمي الجهود التي تقوم بها (اونروا) في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة الظروف الإنسانية الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جددت تأكيد دولة الإمارات التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. (النهاية)

س خ م / م م ج




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