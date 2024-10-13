الإمارات تدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر (اونروا) في القدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ابوظبي - 13 - 10 (كونا) -- ادانت دولة الإمارات بشدة اليوم الاحد اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة مقر وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في القدس الشرقية المحتلة وايقاف انشطتها واقامة مستوطنة مكانها مؤكدة رفضها لجميع الاجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزيرة
الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي اعرابها عن رفض الإمارات القاطع لمصادرة المقرات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الاعتداء عليها أو تعريض حياة عامليها إلى الخطر.
وثمنت الهاشمي الجهود التي تقوم بها (اونروا) في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواجهة الظروف الإنسانية الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جددت تأكيد دولة الإمارات التزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. (النهاية)
س خ م / م م ج
MENAFN13102024000071011013ID1108774867
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