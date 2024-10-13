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الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار الاستيلاء على مقر (أونروا) في القدس الشرقية

10/13/2024 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا) -- حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد من خطورة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر رئاسة وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن هذا القرار المدان والمرفوض يأتي في سياق خطوات الاحتلال الاسرائيلي الخاطئة واستكمالا لمحاولاتها المتواصلة لتصفية قضية اللاجئين "وهو ما لن نسمح به إطلاقا".
وأضاف ان وكالة (أونروا) أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) عام 1949 وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وتمثل خطوطا حمراء لأي حل وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الخطير الذي يمس القانون الدولي وذلك بزيادة الدعم المقدم لوكالة (أونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن الشتات كافة.
وأكد أبو ردينة ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

ن ق / ر س



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