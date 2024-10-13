الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار الاستيلاء على مقر (أونروا) في القدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 13 - 10 (كونا) -- حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد من خطورة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر رئاسة وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن هذا القرار المدان والمرفوض يأتي في سياق خطوات الاحتلال الاسرائيلي الخاطئة واستكمالا لمحاولاتها المتواصلة لتصفية قضية اللاجئين "وهو ما لن نسمح به إطلاقا".
وأضاف ان وكالة (أونروا) أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) عام 1949 وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وتمثل خطوطا حمراء لأي حل وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الخطير الذي يمس القانون الدولي وذلك بزيادة الدعم المقدم لوكالة (أونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن الشتات كافة.
وأكد أبو ردينة ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
ن ق / ر س
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