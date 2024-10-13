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الرئيس الفرنسي يدعو ايران الى دعم التهدئة العامة مع الأطراف المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

10/13/2024 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاحد إيران إلى دعم التهدئة العامة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه مع الأطراف المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الايراني مسعود بزشكيان.
ومن جانبها ذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان دعا الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي إلى الاستمرار في الجهود الرامية لارغام الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه.
وكان الرئيس الفرنسي أعرب يوم أمس السبت عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الاحتلال ضرباته في لبنان والعواقب المأساوية لذلك على السكان المدنيين. (النهاية)

م ع / م و / م م ج




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