الرئيس الفرنسي يدعو ايران الى دعم التهدئة العامة مع الأطراف المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 13 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الاحد إيران إلى دعم التهدئة العامة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه مع الأطراف المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين ماكرون ونظيره الايراني مسعود بزشكيان.
ومن جانبها ذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان دعا الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي إلى الاستمرار في الجهود الرامية لارغام الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه.
وكان الرئيس الفرنسي أعرب يوم أمس السبت عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الاحتلال ضرباته في لبنان والعواقب المأساوية لذلك على السكان المدنيين. (النهاية)
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