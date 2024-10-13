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الرئيس الفرنسي يؤكد تضامنه مع لبنان في مواجهة ضربات الاحتلال الاسرائيلي المتزايدة

10/13/2024 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 10 (كونا) -- جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاحد تضامنه مع الشعب اللبناني في مواجهة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة والحاجة الماسة إلى التوصل من جميع الأطراف إلى ايقاف لإطلاق النار.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
واكد ماكرون تضامنه مع اللبنانيين في مواجهة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة والحاجة الماسة إلى توصل جميع الأطراف إلى ايقاف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير في لبنان كما هو الحال في غزة.
واضاف البيان ان ماكرون لا يزال في حالة استنفار كامل بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق وقف التصعيد في المنطقة واستئناف المحادثات المؤدية إلى حلول سياسية موضحه انها”الوحيدة القادرة على ضمان السلام والأمن للجميع على المدى الطويل في المنطقة“. (النهاية)

م ع / ف ا س




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