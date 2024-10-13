الرئيس الفرنسي يؤكد تضامنه مع لبنان في مواجهة ضربات الاحتلال الاسرائيلي المتزايدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 13 - 10 (كونا) -- جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الاحد تضامنه مع الشعب اللبناني في مواجهة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة والحاجة الماسة إلى التوصل من جميع الأطراف إلى ايقاف لإطلاق النار.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
واكد ماكرون تضامنه مع اللبنانيين في مواجهة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة والحاجة الماسة إلى توصل جميع الأطراف إلى ايقاف لإطلاق النار دون مزيد من التأخير في لبنان كما هو الحال في غزة.
واضاف البيان ان ماكرون لا يزال في حالة استنفار كامل بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق وقف التصعيد في المنطقة واستئناف المحادثات المؤدية إلى حلول سياسية موضحه انها”الوحيدة القادرة على ضمان السلام والأمن للجميع على المدى الطويل في المنطقة“. (النهاية)
م ع / ف ا س
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